Paris : le mobilier de l'ancien restaurant d'Alain Ducasse au Plaza Athénée mis aux enchères

Grand renouveau au Plaza Athénée. Après avoir nommé Jean Imbert pour remplacer Alain Ducasse en cuisine, le célèbre palace de l'avenue Montaigne (8e) met en vente ce mardi 23 novembre le mobilier de son ancien restaurant gastronomique, qui va être repensé.

Au total, 70 lots sont ainsi mis aux enchères par la maison de vente Artcurial, à Paris. Parmi eux, des tables rondes de différentes tailles, des banquettes, des chaises et des tabourets, mais également des paravents, des chariots de présentation et des dessertes à couvert.

Des prix compris entre 300 et 10.000 euros

Des lots dont les prix de départ ont été estimés entre 300 et 10.000 euros. A noter que l'objet phare de la vente est une banquette dite «cloche» en acier poli et assise capitonnée réalisée en 2014 par l’Atelier Pierre-Yves Le Floc’h. Celle-ci sera mis en vente entre 8.000 et 10.000 euros.

Trois cloches de même facture sont également mises aux enchères. La confection de celles-ci a «nécessité 3.500 heures de travail à l'entreprise Matinox», et la partie métallique «a été exécutée par un chaudronnier d'art», explique Artcurial.

Autres pièces proposées : des photophores en verre soufflé à la bouche à Murano par l’atelier d’Aristide Najean, des couverts sculpturaux rééditions de Roger Tallon mais aussi un lot de quatre tabourets rétractables One Shot.

A noter que, pour les intéressés ou les simples curieux, les lots seront exposés au public ce lundi 22 novembre, de 11h à 18h chez Artcurial Paris, mais aussi ce mardi 23 novembre, dès 11h et jusqu'au début de la vente, prévue à 17h le même jour.

Intégralement repensé, le restaurant gastronomique rouvrira ses portes d'ici peu. En attendant, Jean Imbert a d'ores et déjà ouvert depuis septembre dernier le Relais Plaza, le nouveau bistrot chic de l'hôtel.