Paris : les trottinettes électriques sont désormais interdites sur les Champs-Elysées

Déjà interdite cet été, la circulation des trottinettes électriques est à nouveau prohibée sur les Champs-Elysées (8e), de 22h à 6h du matin, à la demande de la préfecture de police de Paris. Une mesure qui prendra fin le dimanche 2 janvier.

En cause ? La «circulation anarchique» des trottinettes électriques, souvent utilisées la nuit sur les Champs-Elysées par de jeunes conducteurs dont la principale activité est d'y organiser des courses-poursuites.

Le préfet de Police met en place un plan de sécurisation renforcée, à compter du 18 novembre 2021, sur l'avenue des #ChampsElysées afin de lutter contre les incivilités.





Pour éviter les accidents de la route et les éventuels débordements liés à ces «rodéos» urbains, la préfecture de police de Paris a donc «pris un arrêté d'interdiction temporaire» qui interdit la circulation de ces engins, la nuit de 22h à 6h du matin, du 18 novembre au 1er janvier inclus, et ce, «sur la portion de l'avenue des Champs-Elysées comprise entre le rond-point des Champs-Elysées inclus et la place Charles-de-Gaulle incluse».

135 EUROS D'AMENDE POUR LES CONTREVENANTS

«Nous verbaliserons à hauteur d'une amende de 135 euros les contrevenants», assure le commissaire Chraiet, qui intervient dans le service d'ordre public de nuit, expliquant que même si les trottinettes «rappellent un côté enfantin», un mauvais comportement des conducteurs «mettent en danger les piétons».

Pour lui, ces comportements sont loin d'être anodins. «Il y a des accidents, il y a des blessés graves, il y a eu des décès», assure-t-il. L'été dernier déjà, un arrêté similaire avait été pris par la préfecture dans le cadre d'un «plan de sécurisation» des Champs-Elysées entre le 8 et le 31 juillet.