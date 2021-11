Séquestration, menaces... Passe d'armes entre le média Livre Noir et l'humoriste Yassine Belattar

«T’es recherché par tout le 93, tout Aulnay cherche ton prénom, t’es la prochaine Mila». Un jeune homme se présentant comme journaliste pour le compte de la chaîne Youtube Le Livre Noir affirme avoir été menacé et séquestré samedi soir par l’humoriste Yassine Belattar.

Jordan Florentin, qui a détaillé sur internet sa version des faits, explique avoir été pris à partie, avec son «collaborateur», après le spectacle de Yassine Belattar, auquel il assistait pour réaliser un documentaire. Ce dernier leur aurait demandé la carte mémoire de leur appareil, pensant qu’ils avaient filmé des images de la prestation. Il les aurait ensuite enfermés «une heure dans son théâtre, sans possibilité de sortir».

«Belattar m’attrape par l’épaule, me ramène violemment à l’intérieur pour s’expliquer avec moi», en demandant au vigile de la salle, située dans le 18e arrondissement de Paris, de «baisser la grille (…) et verrouiller les portes», a-t-il détaillé. Il assure avoir été retenu, entouré par des membres du public, puis avoir été «humilié» et «lynché» avec son partenaire, présentant Yassine Belattar comme «fou furieux».

La police appelée, des suites judiciares annoncées

Ce dernier lui aurait dit qu’il serait la «prochaine Mila», en référence à la jeune fille menacée de mort sur les réseaux sociaux, et aurait également appelé un individu d’Aulnay-sous-Bois pour lui dire retenir «Jordan de Livre Noir» (le média avait réalisé un documentaire sur le thème du grand remplacement dans une cité de la ville).

Appelée par le jeune homme et par Yassine Belattar, la police serait intervenue pour permettre à la situation de se calmer. «Je n’ai pas pu récupérer ma carte SD. On qualifie cela de vol», a accusé Jordan Florentin, indiquant que des avocats se sont saisis de l’affaire. Il a indiqué avoir aussi été «clairement menacé de mort».

De son côté, Yassine Belattar a affirmé sur son compte Instagram que Livre Noir a tenté de le piéger. Il s’est dit «très choqué» et a également affirmé qu’une suite judiciaire serait donnée à cette soirée mouvementée.

Selon lui, le «journaliste» et son compère se seraient fait passer pour d’autres médias, comme Brut ou Konbini, afin d’interroger les personnes qui venaient voir son spectacle. Après la représentation, lorsqu’il a été informé de leur identité, il leur aurait alors demandé d’effacer des images prises «illégalement», ce qui aurait déclenché l’animosité des deux individus. Toujours d’après lui, ceux-ci auraient alors proféré des accusations mensongères et des provocations.

Il a indiqué avoir déposé une main courante. «J’ai rarement vécu une telle violence et mon public m’a sauvé du pire», a-t-il affirmé, précisant réfléchir à arrêter sa carrière.