Barrages, tirs contre la police, GIGN et Raid mobilisés… Tout savoir sur la situation en Guadeloupe

En Guadeloupe, un mouvement d'opposition à la vaccination obligatoire des soignants et au pass sanitaire a dégénéré en une crise sociale qui secoue toute l'archipel caribéen. Emmanuel Macron s'inquiète d'une situation «très explosive». La situation point par point.

Un appel à la grève et des nuits d'émeutes

Tout a commencé par un appel à la grève, lancé la semaine dernière par collectif d'organisations syndicales et citoyennes pour protester contre la vaccination obligatoire des soignants et l'interdiction d'exercer qui en découle. Après des manifestations au CHU de Pointe-à-Pitre, la grève s'est propagée à d'autre secteurs comme l'éducation ou l'hôtellerie-restauration.

Petit à petit, des violences urbaines sont venues s'ajouter à la gronde sociale : incendies, pillages de magasins alimentaires et de pharmacies, tirs contre des policiers et des pompiers... Malgré l'imposition vendredi dernier d'un couvre-feu de 18h à 5h du matin, les émeutes se poursuivent.

Nouveaux magasins pillés à pointe-à-pitre dans le quartier de l’Assainissement ce dimanche 21 novembre 2021 aux environs de 2h30 pic.twitter.com/rHWTzTbHpr — Guadeloupe la 1ère (@guadeloupela1e) November 21, 2021

La progression des forces de l'ordre est bloquée par des barricades construites sur les routes à partir d'objets hétéroclites comme des tôles, des conteneurs ou même des arbres. Selon les gendarmes de Pointe-à-Pitre, ces barrages sont tenus par des groupes d'une vingtaine de personnes qui peuvent se reformer quelques heures après avoir été dispersés. La préfecture de Guadeloupe pointe le rôle de «bandes organisées» qui recherchent «le chaos» tout autant que l'enrichissement.

La réponse ferme du gouvernement

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé samedi l'envoi d'une cinquantaine de membres du GIGN et du Raid, expliquant vouloir envoyer un «message» de «fermeté de l'Etat». Ce dimanche, les forces de l'ordre ont commencé le démantèlement des barrages mais la nuit a une nouvelle fois été émaillée de violences.

Dimanche, depuis Amiens (Somme), Emmanuel Macron a appelé à «ne rien céder au mensonge et à la manipulation». «On ne peut pas utiliser la santé des Françaises et des Français pour mener des combats politiques», a-t-il affirmé, en dénonçant ceux qui cherchent «à utiliser ce contexte» sanitaire à leur profit.

Les violences «n'ont rien à voir avec les revendications sanitaires», a renchéri ce lundi le ministre des Outre-mer Sébastien Le Cornu, pour qui la priorité est de «répondre à ces troubles à l'ordre public».

Le premier ministre Jean Castex doit recevoir ce lundi à 18 heures des élus de Guadeloupe afin de pouvoir déterminer les conditions d'une sortie de crise.

A L'ORIGINE DE LA CRISE, la défiance vaccinale et des fractures sociales

La campagne de vaccination contre le Covid-19 peine à convaincre sur l'île, pourtant frappée de plein fouet par une quatrième vague épidémique cet été. A date du 16 novembre, seuls 46% des Guadeloupéens majeurs ont reçu au moins une dose de vaccin, selon l'agence régionale de santé (ARS), contre 76% en moyenne en France métropolitaine. Du côté des soignants, 85% d'entre eux sont vaccinés mais «des poches de résistance» subsistent, regrette l'ARS.

La Guadeloupe, et plus globalement les Antilles, sont marquées par une forte opposition au vaccin. Outre la défiance à l'égard des autorités locales et une circulation abondante de fausses informations sur les réseaux sociaux, le phénomène puise aussi ses racines dans le passé. Le scandale du chlordécone, ce pesticide cancérigène utilisé dans les bananeraies antillaises pendant des dizaines d'années avant d'être interdit, a rendu inaudible la parole des autorités publiques.

Patrick Karam sur la crise en Guadeloupe : «Les jeunes sont obligés d'aller ailleurs parce qu'il n'y a pas de travail (...) Ils ne veulent pas vivre de chèques, ils veulent qu'on leur permette de rester chez eux et vivre» #Punchline pic.twitter.com/Cvb2jlS5FZ — CNEWS (@CNEWS) November 20, 2021

La crise sanitaire révèle enfin «la profondeur des souffrances, des inégalités, de la pauvreté et de l'exclusion subies par la population», selon les mots de Maïté Hubert M'Toumo, secrétaire générale de l'Union générale des travailleurs de Guadeloupe. Sur le plateau de CNEWS, Patrick Karam, co-fondateur du Conseil représentatif des Français d’Outre-mer estime que les habitants guadeloupéens sont des «Français relégués».