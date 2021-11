Les violences conjugales ont bondi de 10% en 2020, selon les chiffres du ministère de l’Intérieur

Le ministère de l’Intérieur a indiqué ce lundi que, selon les statistiques des services de police et de gendarmerie, les violences conjugales ont augmenté de 10% en France en 2020.

Selon l’étude de la Délégation de la Délégation aux victimes sur les morts violentes au sein du couple, les forces de police et de gendarmerie ont relevé 159.400 victimes de violences au sein du couple (hors homicides), dont 87 % de femmes. Un nombre de victimes en hausse de 10% par rapport à 2019, ce qui «traduit un possible effet positif du Grenelle des violences conjugales qui s’est déroulé du 3 septembre au 25 novembre 2019, lequel a pu inciter les victimes à davantage déposer plainte et favoriser un meilleur accueil par les services de sécurité», indique le rapport du service statistique du ministère.

Par ailleurs, le ministère indique que la majorité des violences ou agressions commises par le conjoint, homme ou femme, sont des violences volontaires physiques ou psychologiques ayant entraîné ou non une incapacité totale de travail (ITT). Parmi ces victimes, 5.500 personnes (dont 5.400 femmes) ont porté plainte contre leur conjoint pour viol ou agression sexuelle. «En considérant la date de commission des faits, le nombre de victimes de violences conjugales commises pendant le premier confinement est en hausse de 10 % par rapport à la même période de l’année 2019. Il est toutefois en baisse de 13 % sur la période du deuxième confinement.»

Le nombre de morts violentes en baisse

Les morts violentes au sein du couple sont quant à elles en baisse de 28% par rapport à 2019 : «En 2020, selon l’étude de la Délégation aux victimes sur les morts violentes au sein du couple, 125 victimes d’homicide par conjoint (contre 173 en 2019) ont été recensées par la police et la gendarmerie, soit 102 femmes et 23 hommes. Le nombre de femmes tuées est en baisse de 44 % par rapport à 2019.»

Selon les enquêtes de victimation Cadre de vie et sécurité (CVS), également citée par le ministère de l’Intérieur et réalisées par l'Insee pour compléter les données brutes des plaintes enregistrées, 295.000 personnes, dont 213.000 femmes, déclarent en moyenne avoir été victimes de violences physiques ou/ou sexuelles par leur conjoint ou ex-conjoint entre 2011 et 2018.

Les statistiques démontrent que sur le territoire, les départements de la Seine-Saint-Denis, le Nord, la Guyane, et la Guadeloupe sont ceux les plus touchés par les violences envers les femmes, avec respectivement 9,2 femmes victimes âgées de 20 ans ou plus pour 1.000 habitantes de mêmes sexe et âge, 6,6 ‰, 7,7 ‰ et 7,3 ‰. À l’inverse, c’est l’Aveyron qui présente le taux le plus faible (2,7‰).

Selon l'enquête CVS, seules 27% des victimes se sont déplacées au commissariat ou à la gendarmerie, 18% ont déposé plainte et 7% une main courante ou un procès-verbal de renseignement judiciaire (PVRJ), chaque année en moyenne entre 2011 et 2018.