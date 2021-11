Miss France 2022 : qui est Dana Virin, Miss Réunion ?

Élue le 28 août dernier au Téat Champ Fleuri de la ville de Saint-Denis, sur l'île de la Réunion, Dana Virin, 22 ans, représentera sa région lors de l’élection de Miss France 2022, qui aura lieu le 11 décembre prochain à Caen.

Originaire de Sainte-Suzanne, la jeune femme est étudiante en Master 2 Monnaie Banque Finance Assurance (MBFA), et travaille également en alternance en tant qu’assistante chargée d’affaires professionnelles. Après l’obtention de son diplôme, elle aimerait devenir manager et travailler dans la direction d’une grande banque internationale.

Une grande romantique

Avouant que Zac Efron est son «prince charmant» depuis sa tendre enfance, la Miss a également confié à TF1 qu'elle est une grande adepte des musiques romantiques. «Je les chante la plupart du temps à pleins poumons», a-t-elle déclaré, comme le grand classique «Laisse-moi t’aimer» de Mike Brant. Et côté film, elle ne se lasse pas de Titanic : «On pourrait dire que je manque d’originalité certes, mais ce film est indémodable et nous a tous donné des frissons au moins une fois. Je le regarde chaque année et je ne m’en lasse jamais, tellement qu’on finit par connaître certaines répliques par cœur...»

Suivie par près de 20.000 personnes sur Instagram, Dana Virin, très active sur son compte, partage aussi bien des photos de shootings que des clichés de son quotidien au naturel.

Se disant «honorée de représenter un pays multiculturel présent aux quatre coins du monde, ses valeurs, la liberté, l’égalité et la fraternité que chérissent tant les Français», elle espère rafler la couronne cette année.

Une Miss résolument féministe

Dana Virin est très attachée à l’émancipation des femmes réunionnaises, la cause qui lui tient à coeur. «Il y a certes des changements positifs en ce sens, mais qui se heurtent encore trop souvent aux mentalités. Il faut que les choses changent, l’afflux des violences conjugales à La Réunion durant la crise sanitaire en témoigne, la parité entre les hommes et les femmes au quotidien, la place de la femme au sein de nos familles», a-t-elle déclaré à Antenne Réunion.

Déplorant «de nombreux clivages et inégalités entre la gent masculine et la gent féminine», la jeune Miss «travaille notamment en collaboration avec la police nationale de La Réunion (à travers un stage de formation et des interventions en milieu scolaire) et le ministère de l’Intérieur (sensibilisations sur les réseaux sociaux) sur le volet des violences faites aux femmes», a-t-elle confié à nos confrères TF1.

Et quand on lui demande qui est son icône, la jeune femme est formelle : «Simone de Beauvoir, qui fut une femme instruite, polyvalente, ambitieuse et déterminée. C’est une femme qui m’inspire, car elle a brillamment réussi ses études, était indépendante et aura marqué l’histoire de l’humanité à travers son combat pour l'amélioration de la condition féminine», a-t-elle encore expliqué à TF1.

La cérémonie de l’élection de Miss France 2022 se tiendra le samedi 11 décembre au Zénith de Caen, et sera diffusée en direct sur TF1. Et pour la première fois cette année, les 29 prétendantes à la succession d'Amandine Petit bénéficieront d'un contrat de travail et d'une rémunération.