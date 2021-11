Miss France 2022 : qui est Emmy Chenin, Miss Nouvelle-Calédonie ?

Emmy Chenin représentera l'archipel de la Nouvelle-Calédonie lors du concours de Miss France 2022, qui se déroulera en décembre prochain à Caen (Calvados).

Originaire de La Foa par sa maman et de Houaïlou par son papa, la benjamine de la cérémonie succède à Louisa Salvan, Miss Nouvelle-Calédonie 2021.

Âgée de 18 ans, Emmy Chenin est étudiante en licence de langues étrangères à l'université de Nouville.

Fière de ses origines

Sur Instagram, la jeune femme a dévoilé son histoire et ses ambitions : «Ma maman est issue d’une famille calédonienne et mon papa est originaire de Houailou et Poindimié, je porte donc la richesse de ce métissage : j’ai eu la chance d’avoir une belle vie de nomade. J’ai parcouru ma terre du Nord au Sud, ayant vécu à Ouegoa, Moindou, Bourail, La Foa, et aujourd’hui Nouméa pour mes études. Sans oublier, mes beaux moments partagés entre ma famille de Baco, à Koné et de celle de Houailou, qui m’ont appris et transmis nos traditions. Je porte mes origines avec fierté et ne laisse aucune d’entre elles à l’écart. Ce métissage m’a permis d’acquérir une ouverture d’esprit et de conserver un regard rempli d'espoir sur la société multi-culturelle de notre beau pays. Ma plus belle victoire serait de représenter à ma manière le visage et l'esprit de la jeune femme kanak et calédonienne, entre tradition et modernité».

Attirée par le monde de la culture et de l'histoire, la jeune femme rêve de travailler dans le journalisme culturel à la fin de ses études.

Lors d'une interview accordée à LCI, la candidate a mis en avant les grandes causes qu'elle aimerait défendre lors de la grande journée de compétition du 11 décembre : «Je souhaite aider les personnes sans domicile fixe et les familles en situation de précarité. C’est une cause que je soutiens déjà dans une association en Nouvelle-Calédonie.»

Pour rappel, la dernière Miss Nouvelle-Calédonie a avoir gagné le célèbre concours de beauté est Pascale Taurua, en 1978.

La cérémonie de l’élection de Miss France 2022 se tiendra le samedi 11 décembre au Zénith de Caen, et sera diffusée en direct sur TF1. Et pour la première fois cette année, les 29 prétendantes à la succession d'Amandine Petit bénéficieront d'un contrat de travail et d'une rémunération.