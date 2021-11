Miss France 2022 : qui est Léna Massinger, Miss Champagne-Ardenne ?

Léna Massinger représentera la région Champagne-Ardenne lors du concours de Miss France 2022, qui se déroulera en décembre prochain à Caen (Calvados).

Originaire de Romilly-sur-Seine dans l'Aube, Léna Massinger, 20 ans, succède à Gwenegann Saillard, Miss Champagne-Ardenne lors de l'édition de 2021.

Après son baccalauréat économique et social, la jeune femme s'est dirigée vers des études de psychologie, avant de se réorienter avec un BTS commerce international.

Dans un entretien à Paris Match, cette jolie brune a confié que le métier de ses rêves serait d'être actrice. «Mais étant plutôt déterminée que rêveuse j’aimerais devenir chef d’entreprise», avoue-t-elle.

Passionnée de danse depuis sa plus tendre enfance, Léna Massinger adore la mode et la photographie. D'ailleurs, elle est également mannequin en parallèle de ses études. Et ce depuis l'âge de 15 ans.

Interrogée par nos confrères de France 3, la candidate a mis en avant la grande cause qu'elle aimerait défendre lors de la grande journée de compétition du 11 décembre : le droit des femmes. «J'espère pouvoir mettre cette cause qui me tient à coeur en lumière, partout où je serai invitée», a-t-elle raconté.

Fière de porter les couleurs de sa région pour cette nouvelle édition du concours de beauté, elle espère «pouvoir ramener l'écharpe de Miss à (sa) région, qui ne l'a jamais eue».

La cérémonie de l’élection de Miss France 2022 se tiendra le samedi 11 décembre au Zénith de Caen, et sera diffusée en direct sur TF1. Et pour la première fois cette année, les 29 prétendantes à la succession d'Amandine Petit bénéficieront d'un contrat de travail et d'une rémunération.