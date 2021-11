Miss France 2022 : Qui est Lolita Ferrari, Miss Poitou-Charentes ?

Sacrée Miss Poitou-Charentes en septembre dernier, Lolita Ferrari, a gagné son ticket pour l'élection Miss France 2022.

Originaire de Tonnay-Charente (Charente-Maritime), la jeune femme de 24 ans tentera de décrocher le titre le 11 décembre à Caen (Calvados).

«Je l’ai tellement voulu, j’y ai tellement cru, aujourd’hui c’est devenue réalité…», s’est réjouie sur son compte Instagram la Miss, qui avait déjà tenté sa chance l’an passé et qui avait décroché l’écharpe de première dauphine.

«Comme je vous l’ai promis, je donnerais le meilleur de moi, afin de tenter d’amener le Poitou-Charentes le plus loin possible (...) Merci de me faire vivre mon rêve, merci de tout le soutien que vous m’apportez déjà pour la suite», a poursuivi celle qui succède ainsi à Justine Dubois.

Selon Eric Laurens, délégué Miss France pour la région Poitou-Charentes, Lolita Ferrari «l’a emporté grâce à sa prestance et sa parfaite élocution». Côté passions, la Miss est férue d’équitation et de cosmétiques. Elle a d’ailleurs créé sa propre marque de produits.

On sait aussi que son film préféré est «L’homme qui murmurait à l’oreille des chevaux», a-t-elle affirmé auprès de nos confrères de LCI, et qu’elle aime écouter en secret «Je serai (Ta meilleure amie)», de Lorie.

Le jour J, la candidate défendra sur scène une cause qui lui tient à cœur : le droit des femmes.

La cérémonie de l’élection de Miss France 2022 se tiendra le samedi 11 décembre au Zénith de Caen, et sera diffusée en direct sur TF1. Et pour la première fois cette année, les 29 prétendantes à la succession d'Amandine Petit bénéficieront d'un contrat de travail et d'une rémunération.