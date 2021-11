Miss France 2022 : qui est Ludivine Edmond, Miss Guadeloupe ?

Ludivine Edmond représentera la Guadeloupe lors du concours de Miss France 2022, qui se déroulera le 11 décembre au Zénith de Caen.

Âgée de 20 ans, Ludivine Edmond est originaire de Gourbeyre. Elle a été élue le 6 août dernier au Palais des Sports du Gosier, et s’est vu remettre sa couronne de Miss Guadeloupe par Clémence Botino, Miss France 2020, en personne.

Ludivine Edmond est étudiante en comptabilité et gestion, et souhaite exercer le métier de gestionnaire de patrimoine. Dans un entretien avec le site iamkarribean, la jeune femme d’1m77 a révélé s’être inscrit au concours de beauté sur «un coup de tête». « C'était un défi personnel. Physiquement, je n'étais pas spécialement à l'aise avec l'image que je reflétais. Je ne me suis jamais dit que j'allais être élue, je voulais profiter des instants présents », précise-t-elle.

Elle a également dévoilé des facettes plus intimes de sa personnalité dans un portrait publié par le site de LCI. Ludivine Edmond y révèle que son film préféré est «7. Koğuştaki Mucize». Elle apprécie particulièrement la série Lucifer, et considère la chanteuse Rihanna – dont elle aime beaucoup le titre ‘Get it over with’ – comme un modèle. Elle avoue également avoir un crush pour le rappeur Quavo, et qu’elle rêverait de devenir auto-entrepreneuse.

La cause qui lui particulièrement à coeur est l’inclusion des beautés plurielles et l’acceptation de soi. «Peu importe nos origines, notre orientation sexuelle, nos goûts vestimentaires, nos capacités, et j’en passe. J’aimerais que l’acceptation des différences soit synonyme de richesse universelle», explique-t-elle.

Pour rappel, la dernière Miss Guadeloupe a avoir gagné le célèbre concours de beauté est Clémence Botinio en 2020.

La cérémonie de l’élection de Miss France 2022 se tiendra le samedi 11 décembre au Zénith de Caen, et sera diffusée en direct sur TF1. Et pour la première fois cette année, les 29 prétendantes à la succession d'Amandine Petit bénéficieront d'un contrat de travail et d'une rémunération.