Nord : des faux policiers détroussent des victimes... de faux policiers

L'inventivité des escrocs ne semble pas avoir de limites. Dans le département du Nord, la police alerte sur une arnaque d'un nouveau genre : de faux policiers qui dépouillent des victimes... de faux policiers.

Le mode opératoire des voleurs est bien rôdé, détaille un communiqué de la police du Nord envoyé à la presse locale. D'abord, une première équipe de faux professionnels se rend au domicile de la cible, le plus souvent une personne âgée, et donc vulnérable.

Se présentant comme agents EDF, plombiers ou policiers, ils gagnent la confiance de leur interlocuteur et s'introduisent chez lui. Pendant que l'un des escrocs détourne son attention, un complice fouille la maison et dérobe tout objet de valeur, le plus souvent des bijoux ou des liquidités.

Quelques jours après, une équipe de faux policiers se présente chez la victime en déclarent enquêter sur les méfaits de la première équipe d'escrocs. Les faux agents vont jusqu'à présenter des planches photographiques des suspects pour entretenir l'illusion.

Après avoir une seconde fois dupé leur victime, ils se font remettre «une somme d’argent pour payer une expertise ou récupérer des objets saisis», explique la police dans son communiqué. Ne leur reste plus qu'à repartir, les poches à nouveau pleines.

[#ContreLesVols]



Attention au vol à la fausse qualité : des malfaiteurs se font passer pour des professionnels afin de s'introduire chez vous et vous voler.



Leur cible privilégiée les personnes âgées





Ensemble, sensibilisons nos aînés pic.twitter.com/DeQu3dguLk — Police Nationale 59 (@PoliceNat59) November 19, 2021

Ce type d'arnaque, appelé «vol à la fausse qualité», est malheureusement fréquent. Sur Twitter, la police du Nord invite les habitants à ne pas laisser entrer n'importe qui chez eux, à demander la carte professionnelle du visiteur ou à téléphoner à l'organisme concerné pour vérifier s'il y a bien une intervention prévue.