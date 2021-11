CBD : tout savoir sur cette substance issue du cannabis aux vertus thérapeutiques

Un peu partout en France et sur Internet, les boutiques vendant ce cannabis non psychotrope fleurissent. Et de nombreux experts vantent désormais ses propriétés thérapeutiques : soulagement du stress et de l'anxiété, lutte contre les troubles de l'alimentation... ses applications sont nombreuses.

qu'est ce que le CBD ?

CBD signifie «cannabidiol». Il s'agit du deuxième composé le plus présent dans la plante de cannabis, qui contrairement à celui que l'on retrouve le plus fréquemment dans celle-ci, le THC, n'a pas d'effets psychotropes lorsqu'il est consommé.

Au total, on retrouve au moins 113 types de cannabinoïdes dans le cannabis, le CBD et le THC n'étant donc que deux d'entre eux.

Quels effets ?

Comme l'explique un rapport de l'OMS daté de novembre 2017, «chez les humains, le CBD ne montre pas d'effets indiquant des risques d'overdose ou de dépendance... A ce jour, il n'existe pas de preuve de problèmes de santé associés avec l'usage du CBD seul».

C'est donc pour ses vertus thérapeutiques que le CBD est consommé. Le cannabidiol agissant directement sur le système nerveux central, il permet par exemple d'améliorer l'état des personnes souffrant d'anxiété ou d'insomnie, comme le rappelle un rapport de l'Université d'Harvard.

De nombreuses personnes utilisent également le CBD contre les douleurs chroniques et les inflammations. Des études ont ainsi confirmé son efficacité contre des affections aussi graves que l'arthrite, l'arthrose et les douelurs neuropathiques.

Le CBD peut aussi contribuer à stimuler l'appétit, une application particulièrement bénéfique pour les personnes souffrant de troubles alimentaires ou ayant perdu l'appétit en raison de l'usage de certains médicaments, ou encore des effets secondaires de la chimiothérapie.

Mais l'une des applications les plus spectaculaires du CBD concerne la lutte contre des formes d'épilepsie infantiles comme le syndrome de Dravet et le syndrome de Lennox-Gastaut, que l'on ne savait pas traiter jusqu'alors. Des vidéos montrant les effets immédiats sur les enfants souffrant de crises d'épilepsie sont visibles sur Internet, et des médicaments à base de CBD ont été lancés sur le marché ces dernières années.

Que dit la loi ?

Actuellement, il existe en France un flou juridique, qui permet de commercialiser et de consommer du CBD sans risques judiciaires. De nombreuses entreprises et même des chefs comme le grand chef pâtissier Philippe Conticini ont ainsi commencé à l'utiliser et à le commercialiser, surfant sur la tendance actuelle.

De plus, le 19 novembre 2020, la Cour de justice de l'Union Européenne (CJUE) a rendu un arrêt suite à une saisie par la Cour d'appel d'Aix en Provence.

Elle y considère «qu’en l’état des connaissances scientifiques et sur la base des conventions internationales en vigueur, l’huile de CBD ne constitue pas un produit stupéfiant». Elle en a donc conclu que la libre circulation des marchandises est applicable à ce produit et «qu’une mesure nationale qui interdit la commercialisation du CBD issue de la plante entière constitue une entrave à la libre circulation».

Elle a toutefois précisé que «l'application du principe de précaution pourrait, sous réserve d'éléments scientifiques probants, justifier une réglementation restreignant la commercialisation des produits à base de CBD».

Actuellement, en France, les produits à base de CBD sont considérés comme des compléments alimentaires. Et la tolérance à leur encontre s'applique à condition qu'ils comportent moins de 0,2% de THC.