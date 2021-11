Grippe : le vaccin accessible à tous dès aujourd'hui

Si le Covid-19 est au cœur de toutes les discussions, il n’est pas le seul virus pour lequel une vaccination est nécessaire. C’est le cas de la grippe saisonnière, dont la campagne de vaccination s'élargit ce mardi 23 novembre 2021 aux personnes non fragiles.

Chaque année, la grippe touche entre 2 et 6 millions de personnes en France et est responsable en moyenne de 10.000 morts. Elle peut également entraîner une hospitalisation pour les personnes les plus fragiles. C’est pourquoi il est conseillé à ces dernières de se faire vacciner contre la grippe.

Les personnes de plus de 65 ans, les femmes enceintes, les personnes obèses, celles atteintes de maladies chroniques ou encore les professionnels de santé et les nourrissons sont les principales visées par cette campagne de vaccination contre la grippe, commencée le 22 octobre dernier. Pour ces personnes, le vaccin est d’ailleurs pris à 100% en charge par l’Assurance maladie.

Crainte d’une double épidémie, grippe-Covid

En pleine cinquième vague de la pandémie, la vigilance est de mise pour éviter un débordement des hôpitaux cet hiver. Parmi les symptômes de la grippe, on retrouve une forte fièvre, une fatigue intense, des courbatures et des états migraineux. Certains symptômes sont comparables à ceux du Covid, il faut donc rester vigilants et respecter les gestes barrières.

La campagne vaccinale contre la grippe intervient au même moment que l’instauration progressive de la dose de rappel pour le Covid-19. En septembre 2021, la Haute Autorité de la Santé a fait savoir que la co-administration des vaccins anti-grippe et anti-Covid ne présentait aucun danger et était un choix sûr. Il en va de même pour une vaccination en deux temps, les deux produits ne présentent pas de risque d’incompatibilité.

Trois vaccins contre la grippe sont disponibles pour cette campagne 2021. Il est possible de se faire vacciner auprès de son médecin traitant, d’une infirmière et de pharmaciens.