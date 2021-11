Guadeloupe : des tirs contre des policiers «ces dernières heures»

La tension ne redescend pas en Guadeloupe. Le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, a indiqué ce mardi matin que des policiers ont été visés par des tirs ces dernières heures.

«On n’a pas de violence urbaine, au moment où je vous parle, mais malheureusement ces dernières heures, nous avons eu des tirs contre des policiers, notamment à Pointe-à-Pitre», a-t-il précisé sur France 2, sans donner davantage de détails. Des tirs contre les forces de l’ordre et les pompiers avaient déjà été recensés les jours précédents.

A l'origine, le mouvement de révolte a été lancé par un collectif d'organisations syndicales et citoyennes pour contester le pass sanitaire et l'obligation vaccinale du personnel de soins.

Mais la colère s'est depuis répandue, tournant aux émeutes, aux pillages et aux saccages, et la situation sanitaire n'est plus le seul grief des Guadeloupéens.

95 interpellations

«On voit bien qu’on n’est pas sur une question sanitaire et sociale, on est sur des bandes, on est sur des voyous, on est sur des personnes qui sont malheureusement déjà défavorablement connues des services de police ou de la justice, qui se servent de cette crise pour s’exprimer dans la violence», a souligné Sébastien Lecornu.

Face à de tels actes de violences, «la réponse du gouvernement, elle est implacable, elle est claire, elle est ferme : l’envoi du Raid et du GIGN», a ajouté le ministre. En ce sens, les autorités ont procédé à 95 interpellations depuis le début de la crise et «une trentaine de premières réponses pénales viennent d’être données par les tribunaux de Guadeloupe».