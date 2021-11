Guadeloupe : l’ARS dénonce de violentes «agressions physiques de professionnels de santé»

L'Agence régionale de santé de Guadeloupe dénonce «les agressions physiques que les professionnels de santé ont subies ces derniers jours alors qu'ils allaient soigner les pères, les mères et les enfants de Guadeloupe».

Un aide-soignant a été menacé avec un fusil à pompe, un personnel a été agressé et a été victime d'une tentative de car-jacking, un véhicule de l'HAD (hospitalisation à domicile) et ses occupants a été pris à partie par des individus armés ou encore un médecin a été tenu en joue avec un fusil sur la tempe... L'ARS révèle plusieurs faits graves survenus ces derniers jours en Guadeloupe.

Tout en dénonçant ces actes «inacceptables», l'Agence de santé alerte sur leurs conséquences, notamment sur la santé des malades. «Le report de soins peut être dangereux. Devoir patienter dans une ambulance, devoir négocier pour aller faire votre traitement et dépasser les délais expose à la dégradation de l'état de santé de la personne voire à son décès», souligne-t-elle ainsi.

L'ARS s'inquiète également du fait que des patients peinent à se rendre au CHU. «Beaucoup d'entre eux n'arrivent pas à franchir les barrages, n'arrivent pas à l'hôpital. Il y a du renoncement aux soins. On risque de se retrouver avec des gens qui vont probablement décéder faute de prise en charge parce que la situation les empêche d'arriver dans le principal outil de soins du territoire», déplore Gérard Cotellon, directeur général du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe.

Ces agressions s'inscrivent dans un contexte de fortes tensions en Guadeloupe. A l'origine, le mouvement de révolte a été lancé par un collectif d'organisations syndicales et citoyennes pour contester le pass sanitaire et l'obligation vaccinale du personnel de soins. Mais la colère s'est depuis répandue, tournant à l'émeute et la situation sanitaire n'est plus le seul grief des Guadeloupéens.