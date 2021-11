Les Restos du cœur lancent ce mardi leur 37e campagne d'hiver

Les Restos du cœur lancent ce mardi 23 novembre leur 37e campagne hivernale. Depuis quelques années, l’association créée par Coluche compte de plus en plus d’inscrits.

Cette année, elle prévoit l’ouverture de nouveaux centres pour faire face aux demandes grandissantes. Celui de Doudeville, en Normandie, ouvrira pour la première fois à l’occasion de cette campagne et pourrait aider près de 200 personnes.

Lors de la campagne d’hiver 2020/2021, ce sont 850.000 personnes qui ont pu bénéficier de repas de la part de l’association, soit 142 millions de repas. Mais l'association s'attend à encore plus de demandes cette année, alors que la crise sanitaire n'en finit plus.

«Malgré la reprise économique, nous constatons que la situation des plus précaires s’est aggravée avec la crise : 53% des personnes accueillies ont déclaré avoir connu une perte de ressources liée à la crise, 15 % ont déclaré être venu du fait de la crise», expliquent les Restos.

Depuis deux ans, les activités de distribution dans la rue ont d'ailleurs augmenté de 25%. Et le profil des bénéficiaires évolue. Les étudiants sont de plus en plus touchés par la précarité et les Restos du cœur en comptent de plus en plus parmi les demandeurs.

Les Restos du cœur aident au logement

En 2018, les jeunes de moins de 26 ans représentaient 51% des bénéficiaires. En 2020, la situation ne s’améliore pas et les plus jeunes représentent encore plus de la moitié de bénéficiaires de l'association. Le constat est aussi alarmant pour les mineurs qui représentent en 2020 40% des bénéficiaires.

S’il s’agit de l’action la plus connue des Restos du cœur, la distribution de repas aux plus démunis n’est pas la seule que pratique l’association. Lors des campagnes de 2020-2021, ce sont 1.242 personnes en difficulté qui ont pu être logées, 87.030 nuits accordées à des personnes dans le besoin durant les périodes d’hiver.

«Je ne te promets pas le grand soir mais juste à manger et à boire», 36 ans après la première campagne lancée par Coluche, l’hymne des Restos du cœur reste encore d’actualité. Lors de l’hiver 1985, ce sont 8,5 millions de repas qui ont été distribués aux plus démunis.