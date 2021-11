Invité de la Matinale de CNEWS, ce mardi 23 novembre, le philosophe Luc Ferry est revenu sur les mouvements anti-vaccins contre le Covid-19, qui relèvent selon lui d'une paranoïa.

Pour Luc Ferry, «il y a une composante paranoïaque dans les mouvements anti-vaccins, avec l'idée : "on nous trompe, on nous ment, il y a des complots derrière, il y a George Soros, il y a Bill Gates", enfin toutes ces âneries qu'on entend, la 5G, on va nous implanter des puces etc».

«Avec les paranoïaques, la discussion est impossible»

«Il y a une composante cliniquement si je puis dire paranoïaque, et avec les paranoïaques la discussion est impossible. Moi je connaissais une dame, quand j'étais gamin, elle voyait des Mickey dans son évier. Je lui disais "mais non Augustine, les Mickey ça ne vit pas dans les éviers c'est pas possible". La seule chose qu'elle en a déduit, c'est que j'étais de mèche avec les Mickey, je n'ai jamais réussi à la convaincre !», s'est exclamé le philosophe.

Selon Luc Ferry, il est «très complexe, voire impossible, de discuter ou de raisonner ces personnes qui voient des complots partout».