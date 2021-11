Miss France 2022 : qui est Hayate El Gharmaoui, Miss Picardie ?

Hayate El Gharmaoui représentera la Picardie lors du concours de Miss France 2022, qui se déroulera le 11 décembre prochain à Caen (Calvados).

«C'est une immense fierté. Je vais me donner à fond. Ce n'est plus mon aventure personnelle, c'est celle de toute une région », a-t-elle déclaré au Parisien après son sacre.

Agée de 21 ans, la jeune femme née à Compiègne (Picardie) est en deuxième année de Bachelor Sport Business à l’ESG Sport de Paris, des études qu’elle suit en alternance avec les sapeurs-pompiers de l’Oise (SDIS).

Hayate El Gharmaoui est aussi conseillère municipale, plus particulièrement responsable de la délégation pour la coopération décentralisée en charge des chantiers solidaires à l’international. « Je m'occupe de tout ce qui est actions sociales et caritatives avec les 13-19 ans. Je veux que chaque personne puisse s'identifier à moi à travers mes valeurs. Être Miss ce n'est pas qu'un physique, une Miss peut-être engagée, même féministe », a fait savoir celle qui est aussi bénévole au Samu social et au Secours populaire jeune, et qui a fondé sa propre asso caritative, Etay’Help, en 2020.

Son sens de l'engagement sera-t-il salué lors de l'élection de la prochaine Miss France Miss France 2022 ? La cérémonie se tiendra le samedi 11 décembre au Zénith de Caen, et sera diffusée en direct sur TF1. Et pour la première fois cette année, les 29 prétendantes à la succession d'Amandine Petit bénéficieront d'un contrat de travail et d'une rémunération.