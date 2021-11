Miss France 2022 : qui est Julie Beve, Miss Limousin ?

Élue Miss Limousin à Brive-la-Gaillarde, en Corrèze, le 1er octobre dernier, Julie Beve, 23 ans, représentera sa région lors de l’élection de Miss France 2022.

Cette passionnée d'aviation possède une licence de responsable marketing touristique et a obtenu un diplôme d'hôtesse de l'air, le métier qu'elle rêve d'exercer.

Un rêve de petite fille

«Je me suis inscrite par curiosité dans un premier temps, et aussi pour me sortir de ma zone de confort mais j’ai toujours adoré Miss France. Et aujourd’hui ce concours me permet de vivre un de mes rêves de petite fille», a-t-elle confié à TF1. «Je pense en ressortir beaucoup plus grandie, ça va être une réelle aventure que j’ai hâte de commencer, et j’espère pouvoir porter le Limousin le plus loin possible», a-t-elle également dit à France 3.

Avec plus d'une corde à son arc et sportive, la jeune Miss parvient à intégrer à ses journées chargées de nombreuses séances de sport, alternant entre natation, équitation et musculation.

L'écologie, une cause qui lui tient à coeur

Julie Beve est également très attachée aux questions autour de l'écologie, une cause qui lui tient particulièrement à coeur. «Qu’il s'agisse de petites ou de grandes actions, nous pouvons tous apporter notre pierre à l’édifice pour dépolluer nos belles régions. Préserver l'environnement est aussi une façon de préserver un avenir pour l’être humain», a-t-elle déclaré à TF1.

Sur son compte Instagram, auquel plus de 7.000 personnes sont abonnées, la jeune femme partage à la fois des photos de ses shootings et de son quotidien.

La cérémonie de l’élection de Miss France 2022 se tiendra le samedi 11 décembre au Zénith de Caen, et sera diffusée en direct sur TF1. Et pour la première fois cette année, les 29 prétendantes à la succession d'Amandine Petit bénéficieront d'un contrat de travail et d'une rémunération.