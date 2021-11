Vaccin anti-Covid : ceux qui le refusent «sont une faille dans notre système», estime Eric Dupond-Moretti

Des paroles fortes qui montrent un durcissement à venir du gouvernement ? Ce 21 novembre, Eric Dupond-Moretti s'est attaqué avec virulence aux personnes qui refusent de se faire vacciner en France, alors que le nombre d'hospitalisations continue de grimper dans le pays.

Interrogé dans une interview sur Radio J, le garde des Sceaux a en effet qualifié ceux qui refusent le vaccin de «jusqu'au-boutistes», estimant qu'ils étaient une «faille dans notre système». Il en a profité pour contrer les attaques contre le pass sanitaire, expliquant qu'il n'était pas liberticide.

«Comme si la liberté permettait aux gens de contaminer les autres (...) et donc de tuer», a déclaré le ministre de la Justice.

«C'est comme si vous me disiez que la liberté me permet de prendre ma voiture à 4 grammes dans le sang à 2h du matin. Non, ce n'est pas ça la liberté», assène Eric Dupond-Moretti. Pour lui, la liberté c'est «aussi l'obéissance à un certain nombre de règles que l'on s'est fixées».

L'épidémie s'emballe

Cette déclaration intervient alors que les rappels vaccinaux sont de plus en plus présents dans le débat public. Lors d'un déplacement dans le Nord ce 21 novembre, le chef de l'Etat a lui-même expliqué qu'il ne serait pas «étonné» que tous les adultes soient concernés. «C'est le sens de l'histoire», a-t-il alors estimé.

Le contexte est d'autant plus sensible que le pays fait face à un emballement de l'épidémie ces dernières semaines. Tous les indicateurs sont en hausse constante depuis le début du mois de novembre, et rien ne semble présager une baisse dans les jours à venir. Reste à savoir quelles seront les futures mesures imaginées par l'exécutif pour enrayer les hospitalisations.