Agressions et menaces : 750 policiers ont appelé l’aide d’urgence depuis août 2020

Menaces affichées sur les murs, insultes, voire agressions lorsqu’ils sont reconnus dans la rue. Depuis l’été 2020, 750 policiers ont contacté le groupe d’appui mis en place pour les épauler lorsqu’ils ne se sentent plus en sécurité dans leur vie privée.

En moyenne, 50 agents ont ainsi appelé le dispositif chaque mois, depuis sa mise en place le 4 août 2020, rapporte Europe 1.

Cette assistance, sous forme d’un numéro vert à joindre tous les jours, de 5h à 23h, leur permet de parler à un autre agent de la police nationale, qui répond aux questions et accompagne son collègue dans ses démarches. Il peut s’agir simplement d’écoute, mais aussi d’aide juridique et même de mutation et de changement de domicile. Une dizaine de personnes ont dû en arriver à une telle extrémité.

Selon nos confrères, un quart des situations problématiques seraient d’ordre privé, comme des cas de policiers menacés directement par des voisins qui connaissent leur métier. De manière générale, le nombre d’appels au dispositif d’aide est particulièrement surveillé par le ministère de l’Intérieur, dans un contexte où les forces de l’ordre sont très sollicitées et ciblées par les délinquants.

En 2019, 50.000 cas d’agression, de menace, d’outrage ou d’injure avaient été enregistrés à leur encontre. Des faits qui peuvent aussi toucher leurs proches.