Le Bus de l'Initiative amène l'emploi à portée de main

Depuis près de 10 ans, le Bus de l’Initiative part à la rencontre des citoyens pour les rapprocher de leurs projets entrepreneuriaux. Ce mercredi, l’asso organise un événement spécial pour les artistes à Garges-lès-Gonesse (Val-d’Oise).

La rencontre sera consacrée à l’auto-entreprenariat dans le monde artistique. «On reçoit de plus en plus d’artistes qui veulent développer autre chose que leur activité mais ne savent pas comment faire», rapporte pour CNEWS Garry Londinière, directeur adjoint de l’association Créative, qui héberge le dispositif Bus de l’Initiative.

Ce mercredi, l’objectif est de permettre à des artistes de rencontrer des «experts qui peuvent les guider sur leurs projets, les aiguiller sur les contrats, les droits d’auteurs etc.»

Un événement de plus en faveur de l’emploi pour l’asso créé fin 2011 par Mohamed El Mazroui. D’abord lancée sur les routes de l’Est du Val-d’Oise, Créative sillonne désormais celles de l’Île-de-France avec quelques excursions dans le reste du pays comme à Arles, Marseille ou Lille.

Le but ? «Aller au-devant du public au lieu de l’attendre dans un bureau, éclaire Garry. On va beaucoup dans les quartiers donc on travaille beaucoup avec des gens des zones prioritaires. Cependant, on va de plus en plus dans les zones rurales».

Un public très varié

Composé d’une flotte de 6 véhicules, le Bus de l’Initiative n’invente pas les solutions mais apporte à la connaissance des habitants «des dispositifs qui existent sur leur territoire mais dont ils ne profitent pas», ajoute-il.

Le projet s’articule autour de l’emploi, de la formation et de la création d’entreprise. Depuis peu, il offre également une aide en droit pour «toutes les démarches administratives pour avoir des droits sociaux de toutes natures».

L’association, qui compte 22 salariés, accueille des profils hétéroclites : «des jeunes et moins jeunes, des retraités, des gens en formation ou au chômage, des personnes qui souhaitent se reconvertir mais également des inactifs ou invisibles». «Ce sont des gens sortis des radars des structures ou même des organismes de chômeurs», précise le jeune directeur adjoint.

A l’occasion, le Bus, financé par les subventions mais aussi par l’apport de groupe privés, s’associe à la municipalité pour héberger les services de la mairie comme «l’état civil, le sport et la culture», affirme-t-il.

environ 8.000 bénéficiaires par an

Chaque année, environ 8.000 personnes profitent des conseils distillés aux abords du Bus de l’Initiative. Sur les lieux de rendez-vous, ils peuvent aussi rencontrer des professionnels de l’insertion et de la création d’entreprise. Ils bénéficient ainsi d’un contact direct et de conseils d’experts.

Avec le Covid, de plus en plus de personnes se sont posé des questions sur leur avenir professionnel et sont venus s’ajouter aux demandeurs. Outre les véhicules, ils peuvent également se rendre à l’un des deux bureaux fixes de l’Association Créative, situés à Garges-lès-Gonesse et à Goussainville.

Après s’être implantée dans chaque département de l’Île-de-France, l’association aimerait se «développer hors avec des structures partenaires qu’on sélectionnerait», précise Garry.

Le Carré des Artistes par l’Association Creative. Ce mercredi à 17 heures à Garges-Lès-Gonesse.