Covid-19 : troisième dose pour tous, masque à l'intérieur, pass sanitaire durci... Voici les nouvelles mesures annoncées par Olivier Véran

Le gouvernement a annoncé une nouvelle série de mesures pour lutter contre la cinquième vague de l’épidémie de Covid-19. Troisième dose de vaccin, port du masque, pass sanitaire... Le ministre de la Santé Olivier Véran les a listées ce jeudi midi.

Auparavant, le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, a fait le point sur l’épidémie, avec un taux incidence de 193 pour 100.000, s’approchant du seuil d’alerte des 200. Tous les onze jours, le nombre de contaminés double, a-t-il affirmé, indiquant que la barre des 30.000 contaminations en 24h a déjà été atteinte cette semaine. Ce jeudi 24 novembre 2021, 8.765 personnes touchées par le Covid-19 sont hospitalisées, dont 1.483 en soins critiques.

Par ailleurs, les prévisions indiquent que le pic épidémique de cette cinquième vague pourrait être atteint dès début décembre, soit la semaine prochaine.

La troisième dose du vaccin ouverte à tous les adultes

Prenant sa suite, le ministre de la Santé a annoncé que l’accès à la troisième dose du vaccin anti-Covid est désormais élargie à l’ensemble de la population adulte du pays. Le délai entre la deuxième et la troisième injection est réduit à cinq mois, contre six jusque-là. Ces cinq mois fonctionnent aussi dans le cas où une personne a été infectée par le Covid-19 et en a été guérie.

25 millions de Français sont ainsi concernés, dont 6 millions ont déjà été vaccinés. Ils ont deux mois pour le faire, a précisé le ministre.

Il a également affirmé que la France possédait toutes les doses nécessaires sur le territoire. Tous les professionnels de santé pourront vacciner (médecin, pharmaciens, kinésithérapeutes, infirmiers…).

Les conditions de validité du pass sanitaire durcies

Ce rappel vaccinal va être intégré au pass sanitaire, à compter du 15 janvier pour les 18-64 ans (il le sera à partir du 15 décembre pour les plus de 65 ans). Le document ne sera donc plus valide en l’absence de troisième dose, à cette date.

En plus de la nécessité d’une troisième injection pour le pass sanitaire, d’autres conditions pour sa validité ont été ajoutées. Alors qu’un test PCR dans les 72h permettait de le présenter dans les règles, cette durée sera désormais réduite à 24h, à partir de lundi prochain, le 29 novembre.

Les non-vaccinés devront donc se faire tester tous les jours à leur frais (sauf cas contact ou prescription médicale), pour posséder un pass sanitaire valide.

Le port du masque obligatoire partout en intérieur

Olivier Véran a abordé la question du port du masque, en indiquant qu’il sera désormais obligatoire partout en intérieur, même lorsque le pass sanitaire est demandé à l’entrée d’un établissement (bar, restaurant…). Il le sera également lors de rassemblements à l’extérieur pouvant accueillir beaucoup de personnes, comme les marchés de Noël.

Le ministre a aussi rappelé l’importance d’aérer les pièces, pour renouveler l’air ambiant. L’utilisation du gel hydroalcoolique, éternuer dans son coude ou ne pas serrer la main de quelqu’un font aussi partie des mesures barrières remises en avant.

Le ministre de la Santé a cependant rappelé que ni confinement, ni couvre-feu, ni fermeture des commerces, ni restriction des déplacements ne sont pour le moment à l’étude.

Un nouveau médicament pour les personnes à risque

Le ministre de la Santé a profité de sa conférence de presse pour annoncer qu’à partir du début du mois de décembre, un médicament antiviral, le Molnupiravir, sera disponible pour lutter contre le Covid-19. Il s’agira d’un comprimé, que pourra prescrire un médecin généraliste et qui sera disponible dans les pharmacies.

Il concerne les personnes à risque de faire des formes graves, les plus de 65 ans ou celles atteintes de maladies chroniques. Dès lors qu'elles présenteront des symptômes du Covid-19, il leur faudra avaler le comprimé dans les cinq jours. Olivier Véran a indiqué que s’il est pris dans ce laps de temps, le risque d’être hospitalisé est réduit par deux. «La France sera le premier pays européen à en faire bénéficier ses citoyens», s’est-il réjoui.