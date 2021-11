Nouveau record de rendez-vous pris sur Doctolib pour le rappel avant les annonces d'Olivier Véran

Doctolib a battu un nouveau record ce mercredi 24 novembre avec près de 360.000 demandes de rendez-vous enregistrées dans la journée pour l’administration d’une troisième dose de vaccin contre le coronavirus.

Déjà prise d’assaut au début du mois de novembre après les annonces faites par Emmanuel Macron, la plate-forme a de nouveau été massivement utilisée ces deux derniers jours, en prévision des annonces du ministre de la Santé ce jeudi.

Nouveau record de prise de rendez-vous pour une dose de rappel avec 218.000 rendez-vous pris hier (le 23.11), soit près de 2 fois plus par rapport au même jour de la semaine précédente.#VaccinationCovid pic.twitter.com/FsRsMag57J — Doctolib (@doctolib) November 24, 2021

Mardi, 218.000 prises de rendez-vous avaient été signalées par l’entreprise française, soit deux fois plus que les chiffres communiqués une semaine plus tôt. Mercredi, le record a été largement battu avec 359.975 demandes enregistrées sur la plate-forme.

Toujours pas d'annonces officielles, mais le teasing et les fuites suffisent à convaincre pas mal de monde : 360 000 rendez-vous pour une dose de rappel ont été réservés hier sur Doctolib, le précédent record est très largement battu. #Covid19 pic.twitter.com/ULdkovyGov — Nicolas Berrod (@nicolasberrod) November 25, 2021

Ces données impressionnantes vont entrainer un temps d’attente plus long entre la prise de rendez-vous et l’injection, passant de trois jours lors de son pic le plus bas mi-septembre à huit jours avec les sommets atteints en ce moment.

Une situation sanitaire dégradée

Alors que la situation sanitaire s’est détériorée en France , avec 32.000 nouvelles contaminations et 1.455 patients en réanimation mercredi, Olivier Véran devrait élargir ce jeudi la troisième dose vaccinale contre le Covid-19 à une plus large partie de la population française.

Pour le moment, seuls les soignants, les personnes présentant des comorbidités et celles âgées de plus de 65 ans ont la possibilité d’accéder à cette dose de rappel. Les personnes ayant plus de 50 ans pourront en bénéficier dès le 15 décembre et la Haute autorité de santé a même préconisé le vendredi 19 novembre d’abaisser l’âge d’accès aux plus de 40 ans.

Au total, Doctolib a enregistré 70,9 millions de rendez-vous pris depuis le début de la campagne de vaccination dans l’Hexagone.