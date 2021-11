Paris : les trottinettes électriques limitées à 10 km/h dans tout Paris, excepté sur quelques grands axes

Les trottinettes électriques en free-floating seront bientôt limitées à 10 km/h dans tout Paris, excepté sur quelques grands axes, a annoncé ce jeudi 25 novembre David Belliard, l'adjoint à la mairie de Paris chargé de la transformation de l'espace public et des mobilités.

«Nous souhaitons passer l’intégralité de Paris en "slow zones" [...] Et donc inverser la règle», s'est ainsi exprimé David Belliard, expliquant que la règle était désormais de limiter la vitesse des trottinettes électriques des 3 opérateurs de free-floating autorisés dans la capitale – Dott, Lime et Tier – «à 10 km/h, excepté sur les grands axes» qui seront «définis plus précisément dans quelques jours».

Un sentiment d'insécurité encore trop fort

Une annonce qui vient répondre à la proposition des dirigeants de ces 3 opérateurs, qui avaient envisagé mi-novembre de limiter la vitesse de leurs engins dans pas moins de 700 zones de la capitale, notamment aux abords des écoles, des quartiers piétons et dans d'autres quartiers très fréquentés. «Ça, c'était la proposition des opérateurs [...] moi, je leur dis : "super, allons un peu plus loin !"», a de fait répondu David Belliard.

Car pour l'élu, si la situation liée à la circulation des trottinettes électriques est «en amélioration», elle reste «encore aujourd'hui insatisfaisante». «Et nous avons besoin de plus de régulation», estime-t-il, citant les chiffres de l'accidentologie liée aux EDP (engin de déplacement personnel) à Paris. En 2020, il y a eu, selon l'élu, «375 accidents qui ont impliqué des EDP, dont 1 mortel» et en 2021, «298 accidents, dont 2 mortels».

L'adjoint chargé des mobilités veut donc «faire un pas de plus», et ce, alors que, selon lui, les Parisiens et les usagers de l'espace public parisien «font remonter, au-delà de ces chiffres, un sentiment d’insécurité très fort». En accord avec les opérateurs, cette nouvelle mesure devrait donc être effective dès «la première quinzaine de décembre», sachant qu'il leur suffit juste de mettre à jour leur système informatique pour intégrer cette limitation.

Concernant les trottinettes personnelles, David Belliard a souligné que la mairie n'avait «pas de moyens coercitifs d'agir» puisqu'elles n'étaient pas régies par les opérateurs.