Sondage : 67% des Français favorables à une troisième dose de vaccin anti-Covid pour tous

Les Français sont largement favorables à la prescription d’une troisième dose de vaccin contre le Covid-19 pour l’ensemble de la population. Ils sont en effet 67% à se déclarer pour une telle mesure, selon un sondage exclusif CSA pour CNEWS.

A l’heure où le gouvernement se penche sérieusement sur la question pour enrayer la forte reprise épidémique, les sondés sont même 40% à se prononcer «totalement pour», soit un chiffre plus important que la totalité des personnes opposées à l’idée (33%). De quoi permettre, peut-être, d’encourager l’exécutif à franchir le pas, avant les annonces officielles que dictera Olivier Véran, le ministre de la Santé, ce jeudi.

La seule catégorie des interrogés se prononçant en majorité contre une troisième dose pour tous est la classe d’âge des 18-24 ans (à 55%). A l’inverse, les plus favorables sont les 65 ans et plus (78%), qui sont les seuls pour qui le rappel est obligatoire pour le moment, car considérés comme les plus à risque en cas de contamination. A noter que la part des «pour» augmente en fonction de l’âge des sondés.

Concernant la sensibilité politique des sondés, les personnes se déclarant de gauche sont plus nombreuses à être pour la troisième dose pour tous, par rapport à celles se disant de droite (77% contre 64%). Les moins favorables sont celles proches des idées d’extrême droite et de La France insoumise (56% et 61%).

Les plus favorables à la mesure sont les sondés se décrivant comme centristes ou proches de La République en marche, avec 89% de «pour».

Le sondage a été réalisé en ligne par questionnaire auto-administré, du 23 au 24 novembre 2021 sur un échantillon de 1.000 personnes âgées de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.