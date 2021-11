Spectacle vivant : les subventions conditionnées aux engagements contre les violences sexuelles

La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a dévoilé un plan de lutte contre les violences sexuelles pour le secteur du spectacle vivant. Les subventions accordées aux structures seront désormais conditionnées au respect d’engagements en faveur de la lutte contre le harcèlement sexiste et sexuel.

«Pour toutes les structures du spectacle vivant subventionnées par le ministère — notamment les scènes nationales, centres dramatiques nationaux, centres chorégraphiques, mais aussi les festivals, lieux et compagnies soutenues —, les aides seront conditionnées au respect de cinq engagements», a annoncé Roselyne Bachelot dans le Parisien.

Parmi ces engagements figure dans un premier temps le respect des obligations du Code du travail en la matière. «Ça peut paraître évident, mais ce n’est pas toujours le cas», a rappelé la ministre. Sont ensuite obligatoires pour percevoir les subventions la création d’un dispositif de signalement pour recueillir les témoignages de victimes, la formation de la direction, des encadrants, des responsables ressources humaines etc. sur les questions de harcèlement sexiste et sexuel dès 2022, la sensibilisation de toutes les équipes et l’organisation de campagnes de prévention. Enfin, toutes les structures devront impérativement mettre en place des suivis et des évaluations des actions menées.

«On fera un point avec chaque structure à la fin de chaque période subventionnée pour vérifier que ces engagements ont été tenus», a précisé Roselyne Bachelot. Au total, 1.249 structures subventionnées sont concernées par ce nouveau plan.

Ces annonces interviennent quelques semaines après le début de la mobilisation #MeeTooTheatre sur les réseaux sociaux, lancé par la vidéaste Marie-Coquille Chambel, qui raconte avoir été violée par un comédien de la Comédie-Française, avoir déposé plainte et en avoir tenu sa hiérarchie informée sans qu'aucune action ne soit menée.

Aussi interrogée par le Parisien sur la présence de musiques composées par Bertrand Cantat, chanteur condamné en 2003 pour le meurtre de Marie Trintignant, dans une pièce jouée au Théâtre de la Colline, Roselyne Bachelot a estimé que la question du «rachat» d'un artiste était un sujet «cornélien».«J'essaie de tenir les deux bouts de cette aporie, et je reconnais que cela occupe profondément mes réflexions», a-t-elle concédé.