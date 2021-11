Tensions en Martinique : le préfet annonce un couvre-feu «jusqu'au retour au calme»

Le préfet de Martinique a instauré ce jeudi un couvre feu «de 19H00 à 5H00 jusqu'au retour au calme» pour faire face aux «violences urbaines nocturnes» qui se multiplient depuis lundi, a-t-il annoncé dans un communiqué.

«Des groupes d'individus ont commis des dégradations et installé des barrages», et «des actes de violence ont eu lieu à l'encontre des forces de sécurité», explique le préfet qui précise que «11 personnes ont été interpellées et plusieurs armes» ont été saisies.

L'objectif prioritaire de ce couvre-feu établi est «le retour à une situation apaisée» poursuit Stanislas Cazelle, le préfet de la Martinique. «Cela permettra ensuite de dialoguer, de travailler et d'avancer».

Il a aussi mentionné «le retour du service public et la réouverture du système scolaire» alors que la grève générale, entamée le 15 novembre dernier, se poursuit sur l'île, en réponse aux nouvelles restrictions sanitaires et à la hausse des prix dans les supermarchés, pour les produits de première nécessité.

Un contexte social très tendu, alors que le préfet avait reçu, plus tôt dans la journée des membres de syndicats, ainsi que des élus et les autorités locales, dans le but de trouver une sortie à cette crise.