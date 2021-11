Violences faites aux femmes : la Gironde veut expérimenter une justice spécialisée

Pour lutter contre les violences faites aux femmes, la Gironde estime qu'une justice spécifique est nécessaire et propose d'être pionnière en la matière. Lundi, le département a voté à l'unanimité une motion pour demander au ministère de la Justice l'autorisation d'expérimenter une «justice spécialisée».

Ce territoire, présidé par le socialiste Jean-Luc Gleyze, s'inspire du dispositif mis en place en Espagne depuis le début des années 2000.

Il est question de créer des parquets spéciaux, «dotés de compétences civiles et pénales et des moyens qui leur font défaut», explique le document rédigé par les élus de Gironde.

L'objectif est de pouvoir «assurer la cohérence des décisions de justice, leur bonne mise en oeuvre, la rapidité des mesures de protection des victimes et de sanction des auteurs, et le fait que ces dernières soient à la hauteur de la gravité des faits commis».

Des «résultats indéniables» en Espagne

Concrètement, cela permettrait notamment de déployer plus rapidement certains outils, tels que les bracelets anti-rapprochement. Ces derniers affichent des «résultats indéniables» selon les signataires de la motion, qui citent à nouveau l'exemple espagnol, assurant que le pays a enregistré «une baisse de 25% des féminicides depuis 2004».

Cette initiative de la Gironde intervient quelques mois après le meurtre, à Mérignac, de Chahinez Daoud, 31 ans. Cette mère de trois enfants a été tuée et brûlée vive par son ex-conjoint, le 4 mai dernier. L'enquête diligentée par les ministères de la Justice et de l'Intérieur avait révélé des manquements et notamment une communication défectueuse «entre les différents services de police et de justice». Des «défaillances» qui, si elles ne sont pas corrigées, continueront de prendre des vies.