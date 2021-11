Euromillions : 163 millions d’euros en jeu

A l’occasion du vendredi du Black Friday, la FDJ met en jeu un jackpot colossal de 163 millions d'euros.

C’est certainement ce soir qu’il faut se décider à jouer. Et pour cause, depuis quelques jours la cagnotte de l’EuroMillions ne cesse d’augmenter. Sans gagnant pour l’heure, elle a atteint la coquette somme de 163 millions d’euros. Toutefois il est possible de gagner jusqu’à 230 millions.

Dévoilé chaque mardi et vendredi sur TF1, le tirage aura lieu ce soir à 21h10. Les résultats seront également accessibles en ligne sur le site de la FDJ.