Fraternité Générale : l’engagement en un Tour de France solidaire

Le mouvement Fraternité Générale, qui a pour objectif de construire une société plus juste et solidaire, fait son grand retour à la télévision, ce lundi 29 novembre, à l’occasion d’une nouvelle campagne de clips-portraits.

Intitulée «La campagne de la fraternité», celle-ci se décline en un tour des 13 régions de France métropolitaine, pour mettre en avant tout autant initiatives autour des thématiques d’engagement.

L’idée d’un Tour de France des associations n’est pas anodine. Le projet consiste ainsi à montrer que la France s’engage, qu’elle bouge, et surtout qu’il existe partout sur le territoire une multitude de moyens de s’entraider.

Pour cette édition 2021, parmi les initiatives mises en lumière, les téléspectateurs pourront notamment faire connaissance avec l’association Weavers. Basée en Auvergne-Rhône-Alpes, cette structure aide par la couture à l’insertion sociale des réfugiés. Autre exemple, en Occitanie, Hop Hop Food lutte de son côté contre le gaspillage alimentaire et la précarité.

Cette année, la réalisation des différents portraits a été confiée à Antoine Fontaine. Pour aider Fraternité Générale dans sa mission, ce réalisateur issu du documentaire a fait le choix, sur un format aussi court, «d'axer davantage la campagne sur l’expérience des bénévoles», a-t-il confié à CNEWS. «Le rendu est intéressant», s’est-il félicité.

Le résultat montre en effet une multitude d'échanges inspirants permettant de «promouvoir une autre vision» de la solidarité. «Nous avons tendance à nous focaliser sur ce qui ne va pas alors qu’il y a des choses qui vont également», a-t-il encore souligné.

Des jeunes à mobiliser

La jeunesse constitue enfin l’autre axe important de cette campagne 2021. Car pour le mouvement, s’il est primordial d’inciter le plus grand nombre à s’engager, cela doit aussi et surtout passer par les plus jeunes.

Pour assurer la relève, Fraternité Générale lance ainsi, en parallèle de sa campagne télévisuelle, une autre campagne sur les réseaux sociaux via le hashtag «#BCDC», pour «Le Bon Côté Des Choses». Cette dernière se veut donc résolument positive non seulement pour promouvoir le travail des associations, mais aussi pour mobiliser sur des sujets forts d'actualité, comme l’aide aux personnes sans domicile fixe (SDF).

Hey toi ! On t'explique comment tu peux contribuer à faire le bien autour de toi et mettre ta pierre à l'édifice pour changer le monde #Fraternité #BCDC@jeunebenevole pic.twitter.com/dkTRuRyyZ8 — Fraternité Générale (@FraterniteGen) November 17, 2021

Par ailleurs, afin de renforcer son «pilier éducatif» et accentuer ses actions en faveur du vivre-ensemble, Fraternité Générale a créé une «mallette pédagogique», composée de vidéos et d’un livret avec des exercices, pour pouvoir débattre positivement des questions de société.

En complément de cette mallette, disponible sur demande, le mouvement a mis en place, en Seine-Saint-Denis dans un premier temps, des «débats fraternels» animés par des personnalités inspirantes, locales ou non. De quoi bien mettre en pratique, en somme, tous les outils pédagogiques proposés et répondre ainsi à l’appel de Fraternité Générale pour une société plus solidaire, positive et valorisant l’engagement fraternel de tous.