Ile-de-France : le loup fait son retour dans la région

Après avoir été vu dans le Calvados et dans l'Eure la semaine dernière, le loup, qu'on pensait avoir été vu «dans le secteur de Vernon», a en réalité été photographié sur le territoire des Yvelines, à Blaru. Près d’un siècle après sa disparition du pays, le loup gris ferait donc son retour en Île-de-France.

Alors qu'il recolonise peu à peu le territoire en provenance d’Italie, le loup gris aura mis presque 30 ans pour réapparaître en région parisienne, selon les informations du Parisien. Mais ce retour n'est pour le moment pas confirmé par les autorités.

«Le spécimen du secteur de Vernon repéré le 11 novembre a effectivement été photographié côté Yvelines», a expliqué au journal Nicolas Jean, directeur adjoint de l’Office français de biodiversité, en charge du suivi des grands prédateurs, précisant : «C’est la primo détection du loup en Île-de-France».

Outre le témoignage d’Adrien, une agnelle a été attaquée dans le sud des Yvelines. L’éleveur interrogé par le média 78 actu parle d’un animal attaqué «au cuisseau et retrouvé mort sans avoir été mangé».

D'autres faits troublants

L’Office français de la biodiversité s’était déplacé sur place pour faire la constatation. Mais personne ne sait qui a attaqué l’animal. «Si c’était un loup, il y aurait d’autres attaques, mais nous n’avons rien eu depuis. C’est la première fois que cela arrive. La dernière fois qu’un animal avait été attaqué, c’était un chien errant, mais je l’avais vu.»

78 actu ajoute que, toujours dans le sud des Yvelines, un éleveur a pu constater la mort d’une chèvre et d’un mouton et la découverte d’empreintes d’un canidé aux Mesnuls. «J’ai observé une pointe rouge sur l’encolure et des traces de crocs sur la queue comme si la chèvre avait été tirée par un canidé», a-t-il déclaré à nos confrères.