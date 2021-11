Lyon : trois «Daltons» comparaissent aujourd'hui devant le tribunal correctionnel

Depuis trois mois, ils provoquent les autorités, jusqu'au ministre de l'Intérieur caricaturé en Lucky Luke sur les réseaux sociaux. Trois membres du groupe lyonnais «Les Daltons» comparaissent ce vendredi devant le tribunal correctionnel de Lyon pour un de leurs rodéos urbains.

«Monsieur le Maire, on arrive» : lancé comme un défi sur le compte Instagram de ce collectif de rappeurs, le rodéo du 23 octobre tourne court.

Alors qu'un groupe s'apprête à rejoindre le centre-ville à moto ou en scooter, trois jeunes de 19-20 ans, en tenue rayée jaune et noir comme les bandits-bagnards de la bande dessinée, sont interpellés. Ce sont eux qui seront jugés ce vendredi.

Le groupe diffuse ses sorties rodéo en direct sur son compte Instagram, se flatte de l'écho rencontré dans les médias et tourne en ridicule ceux qui veulent le réprimer.

Ainsi, une séance de «wheeling» (roue arrière) pétaradante sur la place Bellecour, au cœur de Lyon, répond au maire écologiste Grégory Doucet quand il se félicite des mesures prises pour «endiguer» les rodéos urbains.

Le leader du collectif incarcéré

Le phénomène a pris de l'ampleur ces derniers mois à Lyon -comme dans d'autres villes- sur fond de polémique politique avant les échéances électorales. Entre janvier et septembre, 35 personnes ont été déférées pour de tels faits dans la métropole, contre 23 sur l'année en 2020 et neuf en 2019, selon le parquet.

Le rodéo urbain n'est pas l'apanage des «Daltons» mais le groupe a multiplié les provocations depuis que son leader, «Many GT», a été incarcéré pour avoir participé à une séquence filmée.

Tout commence le 26 février avec la sortie sur YouTube d'un clip de rap -724.000 vues depuis- à la gloire des cités du 8e arrondissement de Lyon, où «on deale le jour, on vole la night».

Les images montrent des armes, de la drogue et des rodéos qu'un faux Lucky Luke tente d'arrêter. A la fin, des «Daltons» tuent symboliquement le cow-boy en tirant sur un mannequin.

Dans ce clip, Mehdi Fiad, 30 ans, alias «Many GT», déjà condamné notamment pour trafic de drogue, conduit des bolides à visage découvert. Cela lui vaudra neuf mois de prison ferme le 24 août.

On va commencer à se fâcher Gérald Darmanin

Incarcéré à Lyon-Corbas, le rappeur se filme en prison et apparaît dans le second clip du groupe publié le 11 septembre sur YouTube (455.000 vues). Et les «Daltons» se mobilisent contre sa détention.

Après les rodéos du 16 et du 23 octobre, une nouvelle sortie est organisée le 29 dans une rue piétonne de Lyon. Le conducteur, un jeune de 19 ans, est condamné à huit mois avec sursis.

Le 4 novembre, deux spectateurs vêtus de jaune et noir sautent sur la pelouse pendant un match de ligue Europa. Le 7, un autre escalade l'enceinte de la prison de Corbas pour jeter un colis contenant des stupéfiants, celui qui l'accompagne est interpellé, une information judiciaire ouverte.

Dernier épisode en date, des «Daltons» sont allés parader samedi soir devant un commissariat de Lyon, avant d'incendier leur voiture -un véhicule volé selon la presse locale.

Le groupe s'est dit prêt à rencontrer le maire pour «faire la paix». Le ministère de l'Intérieur, de son côté, réclame à Facebook de fermer leur compte Instagram (24.000 abonnés). «On va commencer à se fâcher», a prévenu Gérald Darmanin la semaine dernière sur CNews.