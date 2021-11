Affaire Nicolas Hulot : le porte-parole de Yannick Jadot, Matthieu Orphelin, a été «mis en retrait» de la campagne

Mounir Satouri, le directeur de campagne du candidat écologiste à la présidentielle Yannick Jadot, a annoncé samedi soir que Matthieu Orphelin, porte-parole, a été mis «en retrait de ses responsabilités». «Je ne suis pas dupe», a réagi Orphelin, qui met en avant un désaccord politique.

Cette annonce fait suite aux accusations de viol et d'agressions sexuelles envers l'ancien ministre et militant écologiste Nicolas Hulot, dévoilées cette semaine. Matthieu Orphelin, député écologiste du Maine-et-Loire et proche de Hulot, s'était déclaré «sidéré» par ces accusations dans un communiqué publié ce vendredi.

«La sérénité nécessaire à l’exercice de ses fonctions n’est plus possible suite aux révélations» concernant Nicolas Hulot, a expliqué Satouri dans un autre communiqué ce samedi. Il est précisé qu'il a été jugé «opportun de le libérer de cette responsabilité (de porte-parole, NDLR) et le laisser libre de ses réponses et sa communication».

Orphelin évoque des desaccords politiques

Le député a réagi à cette mise en retrait par un message diffusé sur les réseaux sociaux. Orphelin y explique avoir été prévenu ce samedi de cette décision. «Je prends acte de cette "mise en retrait" d'office et du motif utilisé. Je redis que je n'ai jamais couvert le moindre agissement répréhensible de Nicolas Hulot» précise-t-il.

Selon lui, les raisons de cette décision seraient politiques. «Mais je ne suis pas dupe. J'avais signifié cette semaine à Yannick Jadot que je souhaitais mettre fin à mes fonctions de porte-parole avant le 20 décembre (...) compte tenu des difficultés de campagne et de ma non-adhésion à ses choix stratégiques» avance-t-il.