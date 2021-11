Dose de rappel : voici tout ce qu’il faut savoir

Pour faire face à une cinquième vague inquiétante, le gouvernement a élargi les critères d’éligibilité au rappel vaccinal, à compter de ce samedi.

Test PCR valables pendant seulement 24 heures, port du masque à nouveau obligatoire en extérieur, vaccination pour les 5-11 ans … Le ministre de la santé Olivier Véran a dévoilé jeudi 25 novembre plusieurs mesures pour lutter contre la recrudescence de cas de Covid-19 en France. Parmi elles figure la possibilité pour tous les Français adultes de bénéficier dès aujourd’hui d’une dose de rappel du vaccin.

Qui est éligible ?

Jusqu’à ce samedi, seuls les plus de 65 ans et les personnes les plus fragiles pouvaient bénéficier d’une dose de rappel du vaccin contre le Covid-19. Désormais, la dose de rappel est disponible pour l'ensemble de la population.

Toutes les personnes de plus de 18 ans pourront la recevoir dès cinq mois après la dernière injection de vaccin Pfizer-BioNTech, Moderna ou AstraZeneca et quatre semaines après l'injection unique de Janssen.

Le pass sanitaire reste-t-il valide ?

Les plus de 65 ans devront avoir reçu leur dose de rappel dès le 15 décembre 2021 pour pouvoir conserver leur pass sanitaire. Pour les 18-64 ans, le rappel vaccinal sera nécessaire à compter du 15 janvier 2022.

Si la dose de rappel est possible dès cinq mois, le pass sanitaire ne sera désactivé que sept mois après la primo-vaccination. Lorsqu’il se rapprochera de sa date d’expiration, une alerte apparaîtra sur l’application TousAntiCovid. Les utilisateurs pourront alors savoir le nombre de jours restant avant la désactivation.

Pour les non vaccinés, seuls les tests PCR et antigéniques de moins de 24 heures – et non plus 72 heures - seront des preuves pour un pass sanitaire temporaire.

Quel vaccin choisir ?

Pour l’heure, seuls les vaccins à ARN messager, Pfizer et Moderna, peuvent être administrés pour la dose de rappel. Choisis pour leur efficacité, ils ont également un plus faible taux d’effets secondaires comparé aux vaccins des laboratoires Janssen et AstraZeneca.

Il est par ailleurs possible de se faire vacciner en pharmacie, par son médecin traitant, en cabinet infirmier ou de sage-femme, par des kinésithérapeutes ou encore dans des centres de vaccination.

Enfin, une quatrième dose du vaccin sera disponible pour les personnes sévèrement immunodéprimées, ayant déjà reçu trois doses et sur avis médical.