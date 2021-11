Manifestations anti-pass à Paris : quels parcours pour ce samedi 27 novembre ?

Les anti-pass sanitaires et les gilets jaunes poursuivent leur mobilisation à travers toute la France. À Paris, des manifestations sont à prévoir ce samedi 27 novembre à partir de 14h.

Après un troisième anniversaire agité et perturbé par plusieurs échauffourées, les gilets jaunes se mobilisent ce samedi 27 novembre pour faire entendre leur mécontentement. Parmi les revendications, on note la justice sociale, le pass sanitaire et la baisse des taxes sur l’essence.

La première manifestation partira à 14 heures depuis la place de la Bataille de Stalingrad (18e). Les manifestants marcheront jusqu'à place de la Nation (11e).

Le collectif « Citoyens et Gilets jaunes » se réunira, lui, à la place de la Bourse, dans le 2e, à 14h30. Cette seconde mobilisation empruntera la direction de la rue Lafayette (9e).

Parallèlement, une marche anti-pass sanitaire est annoncée, intitulée «Défilé pour la Liberté» et menée par Florian Philippot, chef de file des Patriotes.

Le compte Twitter du mouvement annonce un départ à 14h depuis la place du Trocadéro. La manifestation devra ensuite se poursuivre jusqu’à la place Pierre-Laroque (7e), à proximité du ministère de la Santé.