Neige-Verglas : Météo France place 11 départements en vigilance orange

Météo France a placé l'Ain, l'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie, la Corrèze, la Creuse, le Puy-de-Dôme, l'Ariège, la Haute-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées en vigilance orange neige et verglas.

Depuis le début de la semaine, la France a enregistré une baisse des températures. Et ce week-end, l’air polaire persistera et ce, jusqu’à lundi comme le précise, La Chaîne Météo.

Des chutes de neige sont attendues à partir de cette nuit et jusqu'à lundi matin dans les principaux massifs montagneux métropolitains dès 500 à 600 mètres d’altitude.

20 à 40 centimètres devraient tomber sur les Alpes et le Jura, contre 40 à 60 centimètres dans les Pyrénées et entre 10 et 30 centimètres dans le Massif central. De plus, un risque d’avalanche sera présent sur l’ouest des Pyrénées et le nord des Alpes à partir de dimanche soir.

Ce lundi, le froid devrait baisser en intensité et laisser place à une météo légèrement plus clémente à partir de mardi.