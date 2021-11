Rêver d'araignées : voici la signification

Rien de plus angoissant que de voir une ou plusieurs araignées s’inviter dans nos rêves. Mais si ces arachnides se manifestent, ce n’est pas par hasard. Voici ce que révèle leur présence.

Comme l’explique le spécialiste du langage des rêves Tristan Moir, l’araignée représente l’image de la mère, et plus précisément, elle exprime sa possessivité. «Elle symbolise la mère négative, étouffante, intrusive, qui dévore son enfant de son amour».

«Elle tisse sans cesse des liens d’amour qui retiennent ceux qui l’entourent», créant une situation de dépendance. Résultat, la mère empêche «le développement complet du psychisme de son enfant, même si cela ne part pas forcément d’une mauvaise intention».

Et plus elle est grosse, «plus l’emprise, et la peur qu’elle engendre, est importante», poursuit Tristan Moir, soulignant que la plupart du temps il n'y a qu'une seule l’araignée. Mais s’il y en a plusieurs, «cela peut signifier qu’elle se comporte ainsi avec d’autres personnes».

Selon l’expert, également psychanalyste et onirologue, ce rêve est fréquent, surtout chez les enfants. Dans certains cas rares, l’araignée peut être associée à la figure paternelle, mais «la représentation sera plus mécanique». Elle peut apparaître sous une forme robotisée par exemple.

prendre conscience

En général, l’araignée «se trouve au plafond, dans notre chambre, et ne mord pas». Sa simple présence suffit à alerter le rêveur. Ce songe «l’invite à prendre conscience de cette amour envahissant et à ne pas en avoir peur», car on peut s’est protéger, notamment en prenant de la distance.

Rêver d'une araignée peut indiquer que, si on est en âge d’habiter seul, il est temps de quitter le foyer, le cocon construit par la mère.