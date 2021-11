Guadeloupe : « l’autonomie, ce n’est certainement pas l’indépendance», reformule le ministre des Outre-mer

Lors de son allocution vendredi soir, le ministre des Outre-Mer a relancé le débat en évoquant la question autour de l’autonomie de la Guadeloupe, alors que l’île est en proie à des violences depuis une dizaine de jours. Toutefois, Sébastien Lecornu a apporté plus de précisions lors d’une interview accordée au JDD, de ce 28 novembre.

«L’autonomie, ce n’est certainement pas l’indépendance» a ainsi tenu a souligné le ministre des Outre-Mer, avant d’ajouter, «qu’elle existe déjà pour certaines collectivités d’outre-mer à des degrés divers», en prenant pour exemple le plus poussé, la Polynésie.

Sébastien Lecornu explique également que «si le gouvernement ne propose pas d’évolution statutaire, il ne peut pas non plus nier que cette aspiration a largement émergé sur le terrain, dans la relation à l’État et à Paris». Transparent, le ministre dit «préférer un débat franc autour de cette question que les faux-semblants».

Toutefois en ce qui concerne l’obligation vaccinale, il reste clair sur les différenciations des politiques sanitaires aux Antilles et refuse le «double discours». Il rappelle donc «que ne pas appliquer cette loi selon les départements, revient à demander que les Antillais soient moins bien protégés que dans l’Hexagone».

L’autonomie, un sujet polémique

Pour rappel, Sébastien Lecornu avait avancé que le gouvernement était «prêt à évoquer la question de davantage d’autonomie si cela pouvait permettre de résoudre les vrais problèmes du quotidien des Guadeloupéens».

Une proposition qui avait fait réagir dans la foulée, notamment l’opposition de droite et d’extrême droite, qui ont accusé «la République de céder et de reculer face à la violence». Perçu comme un recul et un lâchage, selon Marine Le Pen, la candidate RN à la présidentielle 2022, c’est «une tentative d’acheter les indépendantistes radicaux».

Du côté des Antilles, la question de l’autonomie n’est pas la plus importante, puisqu’elle «ne figure pas dans les revendications principales». D’ailleurs, certains habitants n’hésitent pas à cataloguer cette idée de «cinéma, de bluff, voire d’être hors sujet», une façon selon eux, de détourner l’attention pour «gagner du temps».

Le ministre des Outre-Mer est attendu ce dimanche 28 novembre aux Antilles. Il se rendra en premier lieu en Guadeloupe puis en Martinique, où les tensions semblent s’être apaisées dans la nuit de samedi à dimanche. D’après l’entourage de Sébastien Lecornu, «le dialogue entre les personnels hospitaliers et les pompiers non-vaccinés, devrait se poursuivre».