Inondations : le Nord et le Pas-de-Calais en vigilance orange, des habitants évacués

Le département du Pas-de-Calais a été maintenu dimanche après-midi en vigilance orange pour «inondation» a indiqué Météo France, avec notamment la crue de la Lys. Le département du Nord est également placé en vigilance orange.

Le département du Pas-de-Calais avait été placé en vigilance orange dimanche matin. Les pompiers ont procédé dimanche à des évacuations d' habitants dans le Nord, touché par de fortes précipitations et à son tour placé en alerte orange «inondations» par Météo-France après le Pas-de-Calais limitrophe, avec des «crues importantes» signalées sur le bassin de la Lys.

En début d'après-midi, 60 personnes avaient été évacuées de 20 habitations dans la commune d'Arneke, et ont été regroupées dans une salle communale, ont indiqué les pompiers du Nord.

«A l'heure actuelle, dans un flux de nord, des averses continuent d'arroser les bassins en vigilance et plus particulièrement les bassins de la Lys et ses affluents donnant déjà des cumuls importants. L'intensité des pluies pourrait être notable et va se poursuivre au moins jusqu'en milieu de nuit de ce dimanche à lundi», précise le site Vigicrues.

Il est ajouté que «de nouvelles précipitations sont prévues jusqu'en milieu de nuit de ce dimanche à lundi et pourraient faire repartir à la hausse les niveaux».

Dans ces conditions, «des inondations importantes sont possibles» pouvant affecter les conditions de circulation, l'alimentation en électricité ou submerger les digues, rappelle le site.

Onze départements sont par ailleurs maintenus jusqu'à lundi en vigilance orange neige et verglas, a précisé Météo France. Il s'agit de l'Ain, l'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie, la Corrèze, la Creuse, le Puy-de-Dôme, l'Ariège, la Haute-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques et Hautes-Pyrénées.