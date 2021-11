Réunion européenne sur les migrants : Gérald Darmanin promet une lutte «coordonnée et intense» contre les passeurs

A l'issue d'une réunion ce dimanche à Calais entre la France et plusieurs partenaires européens, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a évoqué de «grandes avancées» dans la lutte contre les passeurs. Grand absent, le Royaume-Uni avait été exclu des discussions.

Après avoir échangé avec les ministres en charge de l'immigration allemand, néerlandais, belge, ainsi que la Commissaire européenne aux Affaires intérieures Ylva Johansson, Gérald Darmanin a promis une lutte «coordonnée et intense» contre les passeurs «qui se jouent de nos frontières et de nos législations pour exploiter les personnes humaines».

Ce travail s'appuiera selon le ministre sur des mesures «concrètes» comme la «lutte contre ce qui permet l'acheminement et l'achat de bateaux et de moteurs» utilisés pour faire passer les migrants de l'autre côté de la Manche. Gérald Darmanin compte également sur une «coopération internationale avec la Turquie et la Chine d'où viennent ces bateaux qui sont ensuite vendus en Europe».

Un avion déployé par frontex au-dessus de la manche

Alors que les Britanniques avaient été exclus de la réunion après la publication sur Twitter d'une lettre adressée par Boris Johnson à Emmanuel Macron, Gérald Darmanin a rappelé sa volonté de «travailler» avec «nos amis britanniques» qui sont «nos alliés». La France continue de militer pour un «nouveau cadre de travail» négocié entre la Grande-Bretagne et la Commission européenne.

Côté allemand, Stephan Mayer, le secrétaire d'Etat parlementaire au Ministère fédéral de l'Intérieur, a également jugé «urgent» l'adoption d'«un accord entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne» concernant les migrations.

Autre mesure annoncée à l'issue de la réunion, le déploiement d'un avion de l'agence européenne des frontières Frontex au-dessus de la Manche à partir du 1er décembre pour aider les polices française, néerlandaise et belge à lutter contre le trafic migratoire «nuit et jour».