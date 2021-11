DIRECT - Coronavirus : le variant Omicron, «hautement transmissible», exige une «action urgente», selon les pays du G7

De nombreux pays, dont la France, font face à une cinquième vague de l'épidémie. Un nouveau variant Omicron a été détecté en Afrique du Sud et le risque qu'il se répande en Europe est «élevé à très élevé», estime l'agence de santé de l'Union européenne. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 en France et dans le monde.

16h23

Une troisième dose de vaccin contre le Covid-19 doit être proposée à tous les plus de 18 ans au Royaume-Uni, dans un effort pour renforcer la protection de la population contre le variant Omicron, ont recommandé les scientifiques conseillant le gouvernement sur sa campagne de vaccination.

Cette troisième dose, jusqu'à présent reservée aux plus de 40 ans, doit être désormais proposée trois mois et non plus six mois après la seconde dose de vaccin, ont conseillé les experts de ce comité, le JCVI, lors d'une conférence de presse.

16h22

Le variant Omicron, "hautement transmissible", exige une "action urgente", ont prévenu les ministres de la Santé des pays du G7, à l'issue d'une réunion d'urgence convoquée par Londres. "Les ministres ont salué le travail exemplaire de l'Afrique du Sud, qui a su détecter le variant et alerter les autres", ajoutent-ils dans un communiqué commun, soulignant notamment la "pertinence stratégique d'assurer l'accès aux vaccins".

15h41

Un nouveau cas du variant Omicron a été détecté parmi les passagers partis d'Afrique du Sud et diagnostiqués positifs au Covid-19 vendredi à leur arrivée à Amsterdam, qui sont désormais 14 à être porteurs du variant, a indiqué le ministre néerlandais de la Santé.

"Grâce au séquençage, il a maintenant été confirmé chez 14 personnes qu'il s'agit du variant Omicron", a indiqué dans une lettre au Parlement néerlandais le ministre, Hugo de Jonge.

10h38

L'Afrique du Sud, où a été détecté le nouveau variant Omicron, devrait passer les 10.000 contaminations quotidiennes de Covid d'ici la fin de la semaine, a mis en garde lundi l'épidémiologiste sud-africain Salim Abdool Karim.

«Je m'attends à ce que nous dépassions les 10.000 cas par jour d'ici la fin de la semaine, nous verrons la pression sur les hôpitaux dans les deux ou trois semaines à venir», a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse en ligne du ministère de la Santé.

9h50

Le nouveau variant Omicron du coronavirus présente «un risque très élevé» au niveau mondial a mis en garde l'OMS lundi, tout en soulignant les nombreuses incertitudes qui entourent encore la dangerosité et la transmissibilité du variant.

«A ce jour, aucun décès associé au variant Omicron n'a été rapporté», souligne l'Organisation dans un document technique publié lundi, qui donne également des conseils aux autorités pour tenter de juguler la diffusion du nouveau variant.

9h00

Le Parlement doit adopter définitivement lundi le projet de budget 2022 de la Sécurité sociale, mais la 5e vague de Covid-19 pèse comme une épée de Damoclès sur les comptes.

Le projet de budget, conçu alors que la sortie de crise sanitaire s'esquissait, prévoit en 2022 une enveloppe de 4,9 milliards d'euros pour tests et vaccination

8h40

Le président de la République Emmanuel Macron a annoncé sur Twitter avoir reçu sa dose de rappel vaccinal du vaccin anti-Covid.

7h10

Le Japon annonce la fermeture de ses frontières, trois semaines après avoir assoupli certaines restrictions pour permettre l'entrée des voyageurs d'affaires, étudiants et stagiaires étrangers, Tokyo va «interdire toutes les (nouvelles) entrées de ressortissants étrangers du monde entier à partir du (mardi) 30 novembre», a déclaré le Premier ministre japonais Fumio Kishida.