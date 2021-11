Coronavirus : le nombre de cas positifs à son plus haut niveau depuis l'été en Île-de-France

«La 5e vague démarre de façon fulgurante», avait prévenu Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, il y a une dizaine de jours. Des propos qui se sont confirmés en Ile-de-France notamment, où le nombre de cas positifs est à son plus haut niveau depuis l'été.

Avec 3.644 nouveaux cas quotidiens en moyenne entre le 16 et le 22 novembre d'après les chiffres de Covid Tracker, la région francilienne connaît en effet un rebond de l'épidémie, et ce, alors que ce chiffre n'avait pas été aussi élevé depuis l'accalmie de la crise sanitaire et l'accélération de la campagne vaccinale, au printemps dernier.

De fait, le taux d'incidence est également reparti à la hausse : il est désormais de 305 – nombre de cas positifs pour 100.000 habitants – tous âges confondus ce mardi 30 novembre, contre 289 la veille, 207 du 16 au 22 novembre ou encore 115 du 9 au 15 novembre. Un niveau qui n'avait pas été atteint dans la région depuis mai 2021.

Et ce, avec un taux de positivité supérieur à 1 (1,48 au 29 novembre), ce qui signifie que l'épidémie augmente. D'ailleurs, le nombre de patients pour Covid-19 augmentent dans les services de l'AP-HP. Au 30 novembre en Ile-de-France, 10.249 malades du Covid-19 étaient hospitalisés dont 1.824 admis en soins critiques. Une semaine plus tôt, ils étaient 8.525 dont 1.455 admis en soins critiques selon Santé Publique France.

Encore un peu de répit à l'hôpital

Pour l'instant, les hôpitaux franciliens ne pâtissent pas encore trop durement de ce rebond épidémique. La tension hospitalière dans la région se trouve en effet actuellement à 27 %, là où elle avait été enregistrée jusqu'à 110 % au plus fort de la crise sanitaire. Il convient néanmoins de rester prudent puisque certains indices font penser que le calme ne sera que de courte durée.

Un facteur est notamment inquiétant : le nombre d'entrées à l'hôpital de patients atteints du Covid-19 dépasse désormais le nombre de sorties. Le 25 novembre par exemple selon les derniers chiffres de Covid Tracker, il y a donc eu 97,1 entrées en moyenne, contre 79 sorties dont 11,3 décès et 67.7 retours à domicile.

La situation sanitaire est «en train de s'aggraver», a d'ailleurs alerté le ministre de la Santé Olivier Véran ce mardi, avec une moyenne de contaminations journalière en France qui pourrait bientôt dépasser celle du pic de la troisième vague de l'épidémie de Covid-19.

«La situation est en train de s'aggraver sur le front de l'épidémie», a prévenu le ministre à l'Assemblée nationale, dévoilant les chiffres de Santé Publique France faisant état d'environ 47.000 contaminations au cours des 24 dernières heures sur l'ensemble du territoire.