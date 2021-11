DIRECT - Coronavirus : la Chine reconnaît que le variant Omicron est synonyme «de difficultés supplémentaires» dans l'organisation des Jeux Olympiques d'hiver

De nombreux pays, dont la France, font face à une cinquième vague de l'épidémie. Un nouveau variant Omicron a été détecté en Afrique du Sud et le risque qu'il se répande en Europe est «élevé à très élevé», estime l'agence de santé de l'Union européenne. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 en France et dans le monde.

9h19

La Chine a reconnu mardi que le nouveau variant Omicron serait synonyme de difficultés supplémentaires pour l'organisation des Jeux olympiques d'hiver de Pékin, prévus du 4 au 20 février prochains, mais a réaffirmé sa confiance dans la réussite de l'événement.

«Cela apportera certainement quelques défis en matière de lutte contre l'épidémie. Mais la Chine a de l'expérience en la matière et je suis pleinement convaincu que les JO d'hiver se dérouleront sans souci», a déclaré à la presse Zhao Lijian, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

8h26

L'écologiste et vice-chancelier désigné d'Allemagne Robert Habeck a appelé mardi à des mesures de restrictions plus sévères dans le pays frappé par un record d'infections au Covid-19, avant des consultations fédérales et étatiques sur la situation sanitaire.

6h45

Les pays de l'OPEP vont se réunir ce jeudi, afin d'évoquer le niveau de production de début 2022. Après avoir été«défiés» par le président américain Joe Biden, cette rencontre devra permettre d'éclaircir les objectifs de production de pétrole, à l'heure où le variant Omicron, constitue une menace sérieuse.

5h32

Un cas positif au variant Omicron du coronavirus, qui se répand à travers le monde, a été identifié sur l'île de La Réunion, a annoncé mardi un chercheur de l'Unité mixte de recherche processus infectieux en milieu insulaire tropical (PIMIT).

Il s'agirait du premier cas positif identifié en France. Le patient testé positif est "un homme de 53 ans" qui a voyagé au Mozambique et "a fait escale en Afrique du Sud" avant de venir à La Réunion, a précisé le microbiologiste Patrick Mavingui sur les ondes de Réunion la 1ere (Groupe France Télévision).