Eric Zemmour candidat : le défi des 500 signatures

Après l’annonce de sa candidature, Eric Zemmour va devoir faire face à un nouveau défi de taille : récolter les 500 signatures nécessaires à la validité de cette dernière.

S’il a perdu du terrain dans les sondages, le polémiste nouvellement candidat reste bien placé. Avec 14%-15% des intentions de vote, Eric Zemmour se place en troisième position derrière Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Reste pour le candidat à savoir s’il jouit de la même popularité auprès des élus.

Ils sont 47.000 élus habilités à apporter un parrainage, mais malgré ce chiffre les candidats peinent à rassembler des signatures. Historiquement, cette formalité ne relevait pas d’un caractère politique mais d’une volonté d’écrémage des candidatures. C’était en tout cas le but en 1962. Presque soixante ans plus tard, l’absence d’anonymat des parrainages freine certains élus.

Les parrainages restent publics

Les choix des élus sont rendus public, il est donc possible pour leurs administrés mais aussi pour les oppositions de savoir qui a soutenu qui. Cela peut expliquer pourquoi si peu d’élus choisissent de parrainer un candidat (34% en 2017).

Cette publicité des parrainages est donc un frein pour Eric Zemmour qui, en sa qualité de polémistes et par ses positions sur de nombreux sujets, divise profondément. Tout comme pour les autres candidats des extrêmes comme Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon ou encore Nicolas Dupont-Aignan, qui peinent parfois à rassembler les signatures et demandent une révision du mode de parrainage.

L’absence d’ancrage d’Éric Zemmour un frein

Autre frein pour le nouveau candidat, son absence d’ancrage politique. Polémiste et journaliste, contrairement à ses adversaires, Eric Zemmour n’a jamais rempli de fonction que cela soit au niveau local ou national. Cette absence de lien avec des élus, ou des régions et départements, peut donc lui être préjudiciable dans sa course aux 500 signatures.

Jusqu’ici, «Les Amis d'Eric Zemmour», qui prospectent les élus, revendiquaient quelque 200 promesses de signatures. Certains maires se sont déjà déclarés officiellement en faveur d’Eric Zemmour, comme Loup Bommier, maire de Gurgy-le-Château (Côte d’Or), ou encore le maire LR de Saint-Gilles (Indre) Spike Groen.