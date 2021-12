Assurance chômage, indemnité inflation, pass sanitaire… Tout ce qui change au mois de décembre

De nombreux changements ayant des conséquences sur le quotidien des Français sont à prévoir au courant du mois de décembre. Entre la mise en application de la réforme de l’assurance chômage, l’évolution de la politique vaccinale, ou la prime de Noël, CNEWS fait le point sur les nouveautés de cette fin d’année.

Assurance chômage

Deux mesures de la réforme de l’assurance chômage entrent en vigueur ce 1er décembre. D’une part, les conditions d’éligibilité changent : à partir d’aujourd’hui, pour pouvoir être indemnisé par l'assurance chômage, il faudra avoir travaillé 6 mois au cours des 24 derniers mois (contre 4 mois précédemment). «Cette condition s'applique aux personnes privées d'emploi dont le contrat de travail a pris fin à compter du 1er décembre 2021», précise le site service-public.fr.

Aussi, à partir de ce 1er décembre 2021, la dégressivité de l'allocation chômage pour les plus hauts revenus intervient à compter du septième mois, contre le neuvième auparavant. Cela concerne les salariés de moins de 57 ans ayant un revenu antérieur supérieur à 4.500 euros bruts par mois. Cette dégressivité interviendra au mois de juin 2022 pour les personnes concernées ayant ouvert leur droit au chômage au 1er décembre 2021.

Rappel de vaccin et pass sanitaire

Le mois de décembre marque également un tournant dans la campagne vaccinale et dans la stratégie sanitaire française. En effet, à compte du mercredi 15, le pass sanitaire sera retiré aux personnes de plus de 65 ans qui n’auront pas reçu leur dose de rappel de vaccin contre le coronavirus dans un délai maximum de 7 mois après la précédente injection (pour Pfizer, Moderna et AstraZeneca). «Les personnes vaccinées avec le vaccin Janssen, quel que soit leur âge, devront avoir reçu leur dose de rappel 3 mois après l'injection de leur monodose», précise le gouvernement.

Ensuite, à partir du 15 janvier 2022, toutes les personnes âgées de 18 ans et plus devront avoir reçu une dose de rappel au maximum 7 mois après leur dernière injection ou infection au Covid pour bénéficier d'un pass sanitaire valide.

Indemnité inflation

C’était l’une des promesses du gouvernement pour faire face à la hausse des prix, notamment du carburant, conséquence de la crise sanitaire. Cette indemnité inflation de 100 euros sera versée à tous les Français qui ont un revenu inférieur à 2.000 euros net par mois, soit environ 38 millions de bénéficiaires.

Les salariés du secteur privé, les travailleurs non salariés et les étudiants boursiers la percevront au courant du mois de décembre. Il faudra attendre le mois de janvier pour les agents publics, les demandeurs d’emploi, les étudiants non boursiers qui touchent les aides au logement et les bénéficiaires des minimas sociaux. Les retraités, quant à eux, la recevront en février.

Prime de Noël

Comme chaque année, la prime de Noël sera reversée par la CAF ou la MSA aux Français ayant touché les minimas sociaux, le 15 ou le 16 décembre. Cela concerne environ 2 millions de personnes, qui toucheront 152,45 euros si elles vivent seules, 228,67 pour les personnes en couple, ou plus si elles ont des enfants.

Chèque énergie

Du 13 au 22 décembre, les Français déjà bénéficiaires du chèque énergie, soit 5,8 millions de personnes, vont recevoir un chèque supplémentaire exceptionnel d’un montant de 100 euros. L’attribution de cette aide avait été décidée par le gouvernement en septembre dernier, pour que les ménages les plus modestes puissent faire face à la hausse des prix de l’énergie.

Prix du gaz

Face à l’augmentation des prix de l’énergie, le gouvernement a pris la décision de geler les tarifs réglementés du gaz depuis le mois d’octobre. Il n’y aura pas donc pas d’augmentation du prix en décembre. Selon la Commission de Régulation de l’Energie, l’augmentation aurait été de +19,1% en décembre par rapport au prix théorique du mois précédent sans ce gel des prix.