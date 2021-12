Crise des migrants Calais : un avion de Frontex est arrivé à Lille

Un outil important pour la lutte contre le trafic migratoire. L’avion Frontex, l’agence européenne des frontières, est arrivé à Lille ce mercredi 1er décembre.

Afin de lutter contre les passeurs entre la France et la Grande-Bretagne, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin avait annoncé dimanche dernier le déploiement de cet avion qui «va jour et nuit, pouvoir aider les polices française, néerlandais et belge».

Comme annoncé dimanche dernier à l’occasion de la réunion intergouvernementale à #Calais, l’avion de l’agence européenne @Frontex est arrivé à Lille aujourd’hui pour renforcer la surveillance aérienne dans le cadre de la lutte contre l’immigration clandestine dans la Manche.

L'avion a été fourni par le Danemark. Son équipage est très expérimenté et a déjà été déployé dans d'autres opérations Frontex, plus récemment en Espagne.

Il est équipé de capteurs et de radars modernes pour prendre en charge le contrôle des frontières terrestres et maritimes. À bord, il y aura des officiers de liaison des autorités compétentes pour soutenir l'équipage et faciliter une prise de décision rapide et efficace.

«Nous commençons avec un avion, mais nous sommes prêts à renforcer notre soutien si nécessaire», a déclaré Fabrice Leggeri, directeur de Frontex, dans un communiqué.

Un projet entre la Grande-Bretagne et l'UE

Le drame survenu le 24 novembre dernier dans lequel 27 migrants avaient perdu la vie, noyés dans la Manche, avait suscité l’émoi de tous. Il avait également ravivé des tensions entre la France et la Grande-Bretagne.

En effet, la France milite pour «un nouveau cadre de travail» négocié entre la Grande-Bretagne et la Commission européenne. Actuellement, la question des migrants entre Paris et Londres est toujours régie par les accords du Touquet (2003), qui délimite la frontière britannique sur la côte française.

Un projet qui devrait être porté par Emmanuel Macron, lorsque la France exercera la présidence semestrielle de l’Union européenne en janvier prochain.