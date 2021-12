Grand Paris Express : à quoi ressembleront les rames de la ligne 18 ? Les Franciliens doivent trancher

Intégrer les futurs usagers du Grand Paris Express au processus de décisions. C'est ce qu'entend faire Ile-de-France Mobilités (IDFM) qui a lancé ce mercredi 1er décembre une consultation publique en ligne «pour choisir le visage des rames de la future ligne 18».

Sur un site internet dédié et déjà ouvert, les Franciliens sont en effet invités jusqu'au mercredi 15 décembre prochain à choisir entre 3 «designs différents» : le «design souriant», le «geste architectural mobile» ou «la fluidité épurée». Construites par Alstom, les rames de la future ligne 18 répondent évidemment à un cahier des charges très précis, mais l'aspect extérieur de leur devanture pourrait ainsi différer en fonction du choix des usagers.

Pas de différence incroyable à la clé donc, juste une façade avant qui prendra la forme plébiscitée par les Franciliens : l'une plus souriante, l'autre plus carrée entre «horizonalité et vision panoramique» et la dernière avec une baie vitrée encore plus ouverte sur les côtés. Au total, chaque train sera composé de 3 rames ouvertes les unes aux autres et longues de 47 mètres, pouvant transporter jusqu’à 350 passagers chacune.

Selon IDFM, «ces métros automatiques de nouvelle génération bénéficieront des dernières technologies et offriront des performances élevées», pouvant circuler jusqu’à 100 km/h «en mode automatique sans conducteur», «ouverts sur toute la longueur des trains, qui offrent aux voyageurs une sensation de convivialité, d’espace et de confort». Les toutes premières rames de la ligne du métro 18 sortiront d’usine dès 2024.

Réalisée dans le cadre de l'ambitieux projet francilien du Grand Paris Express, la ligne 18 reliera – à terme en 2030 – l'aéroport d'Orly (94) à la ville de Versailles (78), en passant notamment par les communes de Massy (91), Palaiseau (91), Orsay (91) ou encore Saint-Quentin-en-Yvelines (78). Selon la Société du Grand Paris, cette ligne desservira ainsi 10 nouvelles gares dont 3 seront connectées au réseau de transports franciliens. Soit 13 communes desservies, dans 3 départements différents. Au quotidien, ce sont donc 110.000 voyages prévus sur 35 km de métro automatique, dont 14 km en aérien.