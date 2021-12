Investiture LR pour la présidentielle : comment se déroule le vote ?

Les 140.000 adhérents des Républicains se prononcent à partir de ce mercredi 1er décembre pour désigner leur candidat à la présidentielle. Le champion de LR - Michel Barnier, Xavier Bertrand, Eric Ciotti, Philippe Juvin ou Valérie Pécresse - sera connu le 4 décembre.

Le scrutin se déroule de façon entièrement électronique. Le premier tour s'est ouvert ce mercredi matin à 8h et se terminera jeudi à 14h.

Les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix seront départagés au second tour qui aura lieu du vendredi 3 décembre à 8h au samedi 4 décembre à 14h.

Pour faciliter les opérations de vote, «près de 100 points d’accueil physique sont mis en place sur l’ensemble du territoire national», précise le site des Républicains.

139.918 votants

Si le parti compte environ 148.000 adhérents, ce sont précisement 139.918 personnes qui prendront part au vote. Pour remplir tous les critères, il fallait être adhérent des Républicains avant le 16 novembre, être à jour de cotisation mais aussi communiquer un numéro de téléphone mobile, indispensable pour procéder au vote électronique.

La perspective d'un vote interne a boosté le nombre d'adhérents au parti. À titre de comparaison, Les Républicains ne comptaient «que» 79.183 adhérents le 25 septembre, lors du congrès qui avait tranché sur le mode de désignation du candidat.

Pour rappel, les cinq candidats sont en lice sont le président des Hauts-de-France Xavier Bertrand, son homologue d’Ile-de-France Valérie Pécresse, l’ancien ministre et négociateur européen du Brexit Michel Barnier, le député des Alpes-Maritimes Éric Ciotti et le médecin et maire de La Garenne-Colombes Philippe Juvin.