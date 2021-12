Autoroutes : vers une augmentation des tarifs de 2% en février

Les tarifs des principaux réseaux autoroutiers devraient augmenter de 2% au mois de février 2022, selon les derniers chiffres du ministère des Transports.

Les sociétés APRR et ASF doivent respectivement augmenter leurs prix de 2,05% et 2,19%. Ces nouveaux tarifs seront présentés ce vendredi au Comité des usagers du réseau routier, et doivent encore être approuvés par le gouvernement.

Selon les contrats établis entre l’État et les réseaux autoroutiers, une augmentation des tarifs est prévue tous les ans au 1er février, en fonction des travaux et chantiers engagés par les sociétés d’autoroutes mais aussi en fonction de l’inflation.

Cette nouvelle augmentation de prix vient s’ajouter à celles d’autres biens de consommation depuis la fin de l’été, notamment des produits alimentaires, des produits manufacturés et de l’énergie. L'inflation n'était que de 1,2% sur un an en juillet, puis de 1,9% en août et 2,8% en novembre. Pour faire face à ces augmentations de prix, le gouvernement a notamment annoncé la distribution d’une «indemnité inflation» de 100 euros à près de 38 millions de Français en cette fin d’année.

Une source proche des sociétés d’autoroutes a indiqué à l’AFP que «les tarifs de péage au 1er février 2022 n'augmenteront pas plus que l'inflation.»